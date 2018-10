Perfil de un asambleístas

LEA TAMBIÉN

El Sr. Miguel Yépez A., con el título “Denuncias graves” en cartas al Director del 12 de Octubre, hace un análisis muy acertado, entre otras cosas, sobre la conformación de la Asamblea Nacional, anota que con el 50% de legisladores, sus asesores y asistentes administrativos, estaría más que bien representado el pueblo en esta principal institución democrática; el Dr. Enrique Herrería manifiesta que apenas un 30% de asambleístas es realmente productivo, por lo expuesto, apelando a la vía más idónea, opino que es imperativo un cambio a la composición de este cuerpo legal; adicionalmente el elector debería consignar su voto, no solamente evaluando las capacidades intelectuales y títulos académicos del aspirante, así como su solvencia moral y ética, aspectos sin duda muy importantes, pero también debería verificar su currículo, a fin de establecer qué tan exitoso ha sido en su vida profesional privada, qué emprendimiento ha liderado, cuál ha sido su aporte a la empresa o institución de donde procede, su trayectoria política, qué otras actividades ha desarrollado, por ejemplo en el campo de la educación, la salud, derechos humanos, periodismo y comunicación, etc. Con estos parámetros y el número estrictamente necesario, es posible que se elijan ciudadanos competentes para esta alta dignidad, y no como ocurre casi siempre, con contadas excepciones, que se designan arribistas sin ninguna preparación, políticos profesionales fracasados, así como ilustres desconocidos que solamente llenan las papeletas electorales.