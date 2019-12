Pedido reiterado al Alcalde 

LEA TAMBIÉN

A pocos días de la posesión del actual Alcalde de Quito, por medio de los diarios EL COMERCIO y Últimas Noticias, se publicó el pedido para que disponga la construcción de la prolongación de la Av. Quitumbe Ñán, en el tramo comprendido entre la parada del trole Cóndor Ñán y la nueva Maternidad Luz Elena Arismendi.

En reiteradas ocasiones, este pedido también se hizo a los ex alcaldes Barrera y Rodas, pero se hicieron de la vista gorda. Esta vía es de imperiosa necesidad y puede servir para descongestionar la Panamericana Sur. La única vía habilitada que pasa por las ciudadelas Terranova, Ejército 1 y 2, La Arcadia y por los nuevos colegios “Réplica Mejía” y “Réplica Central Técnico”, está destruida, por ahí circulan miles de vehículos a toda hora, en doble sentido, incluyendo carros pesados e interprovinciales que no ocupan la vía de hormigón que entra desde la panamericana sur hacia terminal terrestre y viceversa, como es su obligación, el carril oriental está convertido en botadero de basura y escombros; lo cierto es que en esta vía que ya está trazada, no se ha hecho absolutamente nada desde hace unos 25 años.



Es penoso ver que en las obras de repavimentación que el Municipio capitalino está realizando no esté contemplado la realización de esta obra que apenas pasa de 1 kilómetro de extensión. El Alcalde Yunda dice que tiene 8 proyectos en marcha (EL COMERCIO, 13 de diciembre de 2019), entre ellos el de la repavimentación, pero no incluyó la prolongación solicitada. La ciudadanía le pide que haga una buena avenida, con parterre central, con aceras y bordillos. Recuerde Dr. Yunda, va el segundo pedido, no espere a que llegue el pedido número 20 o 30, hasta y sigamos esperando a que algún alcalde recuerde que el sur también existe, paga impuestos y espera esta y otras obras importantes.