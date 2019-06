El desembarque en Normandía

LEA TAMBIÉN

EL COMERCIO en su edición del 9 de Junio, publica una interesante investigación respecto a la operación bélica tan recordada por la humanidad, en la cual los países aliados lograron terminar con la amenaza nazi que pretendía dominar el mundo al acabar con todas las razas “inferiores”, para que prevalezca exclusivamente la alemana.

Si los países que se unieron hubieran puesto sus diferencias y no sus afinidades, el Tercer Reich hubiera terminado con cada uno de los rivales. Pero fue su inteligencia y solidaridad lo que les llevó a unirse y reunir a más de 200 000 hombres, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible derrotar a los arios.



Hoy, como bien se cita en el trabajo que se comenta, ya habría varias “crisis olvidadas del mundo”, entre las que estarían Camerún, Congo, Palestina y Venezuela, que de momento llenan las pantallas de TV, pero que con el transcurso (no de semanas), si no de pocos días, apenas aparecen, como lo señala la articulista, en “segmentos de información breve”.

¿Que nos falta? Simplemente solidaridad para entender que mientras la dicha del uno, enorgullece a toda la comunidad, la miseria del otro, llena a todos de vergüenza.



En el deseo de encontrar una salida política para la situación gravísima en que se encuentra Venezuela, sería recomendable que Maduro y Guaidó renuncien a sus cargos, para dar paso a la elección de un nuevo Presidente, antes que el país siga destruyéndose y esto se conseguirá solo si los países que están empeñados en encontrar una solución, presionan a los dos, antes de que la convulsionada sociedad venezolana, entre en una guerra civil.