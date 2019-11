Honor y Honra. ¿Tienen similitud ante la sociedad?

LEA TAMBIÉN

El honor se basa en la gloria o buena reputación que sigue a virtud al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones que mismas de quien las logran. Por otro lado, la honra es el respeto de la dignidad propia la cual consiste en la opinión que tienen los demás de ti. Ante la sociedad se podría decir que hay un 50% de la población que entiende la verdadera definición de estos términos lo cual lo basan muchas veces en su propia ética y moral.

En el ámbito penal cabe recalcarlo ya que en este campo no es lo mismo la honra que el honor. El momento de una defensa en injuria poniendo un ejemplo es muy importante saber si fue por honra u honor ya que desde ahí viendo de igual manera si es injuria calumniosa o no calumniosa se basan para la defensa de su legítima víctima.



Importante que la persona sepa que es cada uno de estos términos y como lo aplica en su diario vivir y que ella asuma si es lo mismo o no ante la sociedad y en diferentes ámbitos.