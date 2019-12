LEA TAMBIÉN

Un virus ocupa un cuerpo con el fin de destruirlo, cuando sucede esto solo hay dos posibles escenarios. El virus mata al cuerpo, o el cuerpo mata el virus, al final, el resultado es el mismo, el virus muere. Nosotros somos el virus y el planeta es el cuerpo, nuestro resultado será que nosotros desaparezcamos. Esta es una frase muy utilizada para referirse a cómo nosotros dañamos en exceso a la Tierra. La basura es el elemento que más destruye al planeta y somos los principales productores de esa basura. Este no es un tema reciente, no es un secreto que destruimos la planeta y en Ecuador el problema no es menor.

En el Ecuador ha habido una evolución del problema, desde el “boom” petrolero la crisis se ha ido agravando. Cada vez se trata de implementar nuevos formas de controlar la basura y su reciclaje, pero no han surtido el efecto deseado. El principal problema es la gente, tenemos los contenedores de basura organizados por tipo de desecho y decidimos poner en el que caiga primero o incluso botarlo en el piso. La crisis en el Ecuador es tal que el 4.1 % de la basura de los cantones termina en los ríos y subsecuentemente en los mares, causando un daño inmenso a la naturaleza. Esta explicación simple del problema de la basura, nos hace entender que la principal causa del problema es la comodidad de la gente. El mensaje es claro, tenemos que organizar y controlar a dónde van nuestros desperdicios.