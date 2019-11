El pueblo Sarayaku, firme

LEA TAMBIÉN

El pueblo de Sarayaku ha luchado casi 10 años por el cuidado y respeto de su comunidad. El fallo de la CIDH fue a favor de ellos y en la sentencia dictada se tomaron algunas medidas cautelares. Entre ellas estaba las disculpas públicas que el ex presidente Rafael Correa propicio junto con otros ministros de Estado, también estaba la expulsión o retiro de los explosivos que fueron colocados por las empresas extranjeras a las cuales se les concesionó parte del territorio Sarayaku para su explotación de petróleo, otra medida era los mecanismos para consultas sobre proyectos que afectaban a la comunidad y que ellos emitan su consentimiento. Las últimas dos medidas no han sido cumplidas y ya han pasado 7 años y el estado ecuatoriano no hecho nada por hacer el pleno ejercicio de la sentencia dictada, es por esto que el pueblo de Sarayaku junto con sus abogados emitieron un escrito formal al presidente Moreno, al Presidente de la Asamblea y al Secretario de DD.HH. pero han pasado los días que dicta la ley y no ha existido ninguna respuesta al pedido realizado, es por esto que se emitió una acción por incumplimiento para que el juez vuelva a revisar el caso y se haga lo que se tiene que hacer. Solo queda esperar que el Estado de una respuesta y deje de hacerse el desentendido y cumpla los derechos del pueblo de Sarayaku. Fuerza Pueblo de Sarayaku, no decaigan y luchen por la naturaleza, su hogar y el corazón del mundo.