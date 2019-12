Valor del pasaje del transporte público

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Consideramos justificada la inquietud de los transportistas del bus urbano, casi un quinto de siglo no ha sido revisada la tarifa del pasaje del bus urbano y parroquial en Quito, aun cuando el mercado de insumos ha cambiado. Por información de prensa se conoce que los negociadores de la tarifa del pasaje (Municipio y transportistas) no logran ponerse de acuerdo en el valor de la base técnica, que como sabemos es el cimiento de la tarifa ; coyuntura oportuna para con gusto colaborar con las Entidades Públicas y/o los transportistas, poniendo a su disposición un procedimiento fácil, simple y multifacético para calcular esta variable, cuya filosofía se aplica no solo al bus urbano, sino también al bus parroquial, al bus intraprovincial, al bus interprovincial, al taxi y aun para el Metro de Quito; cuyas característica es un modelo matemático dinámico y flexible ( los cambios de precio reflejan al instante el reajuste de la tarifa); como en cualquier empresa, el modelo aplica los conceptos de utilidad y lucro cesante; el modelo toma en cuenta variables como: Unidad nueva, depreciación, vida útil, condiciones de operación (máquina y recurso humano); el modelo considera el costo del tiempo improductivo ( espera en fila, antes de iniciar la vuelta); los insumos del modelo se basan en herramientas y series estadísticas (teoría de líneas de espera, operadoras y rutas en vigencia); el modelo cumple con el 80% de los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente exigidos por el Municipio Metropolitano de Quito, ajusta y sistematiza el procedimiento de cálculo utilizado por la Cámara de Transporte de Pichincha, etc.; muchas de esas características no constan en metodologías importadas utilizados ahora mismo. Para el bus urbano, la fórmula para calcular la base técnica (USD/ pasajero) es igual al cociente de la suma producto del precio–hora–bus y el precio-hora-bus menos el precio de operación y las horas productivas e improductivas en el día, entre la cantidad de pasajeros servidos durante un día.