La nueva normalidad

Hemos cumplido un año desde que la OMS declarara al covid-19 como pandemia global y desde que el Gobierno lo declarara emergencia sanitaria. Desde entonces la vida de los ecuatorianos ha cambiado drásticamente. Un año atrás, todos vivíamos vidas muy normales en nuestras actividades cotidianas y nadie utilizaba mascarilla en la calle, ni siquiera cuando se tenía un pequeño resfriado, costumbre que era muy común en países asiáticos como Japón o Corea. Mientras que acá, si alguien utilizaba mascarilla era mal visto.

Al principio muchos pensábamos ingenuamente que las restricciones y la pandemia solo duraría un par de semanas o incluso unos pocos meses. Pero ahora sabemos que eso no es así. El covid ha venido para quedarse, este virus se ha convertido en algo con lo que tendremos que convivir aún mucho tiempo más. Tenemos esperanzas en las vacunas, pero esto es un proceso que llevara algún tiempo y aun así debemos seguir cuidándonos de este virus. Esto puedo sonar algo pesimista, pero debemos verlo de forma diferente. Debemos ser capaces de valorar las pequeñas cosas que tenemos y enfrentar esta nueva realidad de forma positiva. En la historia humana hemos atravesado una infinidad de catástrofes, epidemias, guerras, etc. A pesar de ello, siempre hemos salido adelante, aprendiendo de la experiencia y construyendo un futuro mejor. Esta vez no será la excepción.