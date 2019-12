¿Leyenda quiteña?

LEA TAMBIÉN

Con ocasión de las festividades con las cuales se conmemora el aniversario de la fundación española de Quito, el Municipio ha colocado en la fachada de la Administración Zonal Norte “Eugenio Espejo” (imagino que en las demás también) varias pancartas informativas, que con la frase “Quito grande otra vez” (¿?), describen y explican varias leyendas y tradiciones emblemáticas de la capital y que son muy conocidas por la comunidad.

Esta iniciativa me causó una grata sorpresa al inicio, porque luego se transformó en incredulidad, cuando constaté que en las redacciones se han deslizado imperceptibles faltas ortográficas...



Adicionalmente, no me explico cómo tratándose de las fiestas quiteñas se haga mención en estas pancartas a la leyenda de “La dama tapada”. Tengo entendido, este macabro relato tiene su origen en la región Costa y concretamente en Guayaquil, conforme consta en el tomo 14 “Leyendas Ecuatorianas” de la Colección Clásicos Ariel Biblioteca de Autores Ecuatorianos (1970), señalándola como leyenda guayaquileña. Esta tradición no consta tampoco en la publicación “Quito Leyendas Inolvidables” (recopilación de 2017).



Justamente en noviembre del año pasado se estrenó y exhibió en los circuitos comerciales una película ecuatoriana con este título, filmada en el puerto principal y otras localidades costeñas, porque en esa se región se originó la leyenda. Rectificaciones, por favor, para no confundir a la ciudadanía.