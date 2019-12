LEA TAMBIÉN

“Imperio del Subalterno” es un magnífico artículo (25-11-2019) escrito por el Dr. Enrique Echeverría G. que describe la dura realidad que padecemos los ciudadanos en las oficinas públicas donde irremediablemente tenemos que acudir para cumplir formalidades legales.

Su relato es exacto, pero con una salvedad; en la función Judicial el panorama no es distinto como asegura el articulista pues el Consejo de la Judicatura no escucha reclamos ni adopta medidas efectivas.



Por ejemplo, el 24 de Julio de 2018 se presentó una queja contra un Juez Civil. Al cabo de 14 meses dicho Consejo resolvió rechazar la queja argumentando que “no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional de que el Servidor Judicial haya incurrido en incumplimiento de la sentencia...” (textual), a pesar de que en el expediente de la queja consta que tres años atrás la Corte Constitucional constató dicho incumplimiento y ordenó al Juez de instancia que en el término de cinco días cumpla el fallo y acate lo resuelto.



Han transcurrido mas de 1 000 días y hasta hoy seguimos esperando. La Corte Constitucional ya conoce esta anomalía y esperamos que adopte las medidas del caso frente a esta escandalosa denegación de justicia. Así es que no todo lo que brilla es oro.