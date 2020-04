¿Es más peligroso el covid-19 o la ignorancia de las personas?

LEA TAMBIÉN

Es impresionante como los casos suben una cantidad inimaginable cada día. Esto se debe en gran parte por la desobediencia e insensatez de las personas. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que necesita de castigos y consecuencias negativas para obedecer. Actualmente a pesar de las sanciones mencionadas por el Estado, muchas personas no son conscientes de que las disposiciones establecidas son por nuestro bien y para el bien de nuestro círculo familiar. Algo fundamental que los ciudadanos podemos hacer para combatir el virus, es quedarse en casa. De esta manera ayudamos a que no se siga propagando esta enfermedad.

En menos de dos meses Ecuador ha llegado a registrar altas cifras de contagiados y fallecidos. Es importante mencionar que las medidas que ha tomado el Estado son necesarias y se ha visto obligado a reforzarlas, sin embargo muchas personas no acatan las ordenes establecidas sin darse cuenta que es por nuestro bienestar. Era necesario tratar de controlar la propagación del virus para que los casos no incrementaran como está sucediendo hoy en día. Pero increíblemente no se sabe hasta dónde llega la desobediencia y el quemeimportismo de las personas, pese a la cruda realidad que estamos viviendo. Sé que es difícil quedarse en casa y respetar las decisiones que han tomado las autoridades frente a la propagación del covid - 19, ya que no estábamos preparados para afrontar esta situación, de hecho, ningún país lo estaba.



Esperemos que en poco tiempo podamos retomar nuestras actividades normalmente y que alrededor del mundo se estabilicen las cosas. Sé que la cuarentena no es fácil pero depende de nosotros hacerla llevadera y ayudar a nuestro país que lo necesita. Juntos superaremos esta crisis, recuerda tomar las medidas necesarias para protegerte y proteger a nuestra sociedad, en especial a nuestros adultos mayores y niños. Aportamos demasiado sólo con quedarnos en casa y cuidando de los nuestros para que la próxima vez que nos volvamos a reunir, no falte nadie.