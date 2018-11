LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Que entre el personal militar involucrado en la presunta venta de armas a grupos irregulares no están oficiales, ha dicho el señor Ministro de Defensa Nacional (EL COMERCIO, 23 de octubre 2018, pág. 4) pronunciamiento discriminatorio y, sobre todo, innecesario, que atenta contra la férrea unidad que hoy más que nunca hace falta al interior de las FF.AA. El gobierno anterior ya pretendió fracturar esa unidad orgánica y disciplinada del personal militar con insinuaciones tendenciosas que apuntaban a temas baladíes como el material de la vajilla en que se servían los alimentos oficiales y tropa; todo con el expreso ánimo de minar la disciplina y por ende la moral de las FF.AA. para sus protervos fines políticos; ahora la división ya no se refiere a eso sino a las conductas: la tropa delincuente, los oficiales impolutos. Bien dice el Editor de Seguridad y Justicia, Geovanny Tipanluisa (EL COMERCIO, 24 de octubre 2018) “Entonces, ¿Por qué son de tropa no hay que preocuparse¨?...”.

Los oficiales están preparados para el Comando y Jefaturas; la tropa para la Supervisión, labores técnicas y operativas, que se complementan en una sinergia armónica, disciplinada y solidaria en el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas. Por ello es gravísimo esparcir elementos discriminatorios, aún más si se considera que tanto oficiales como tropa son seres humanos, proclives a flaquear frente a los tentáculos del dinero fácil. Por lo mismo se debe apuntar más bien a identificar a quienes han cedido a la tentación de caer en el delito y actuar conforme a las leyes militares y ordinarias para depurar a la Institución, pero no segregando de la manera que el señor Ministro de Defensa Nacional lo ha hecho. Habrá que esperar el final de las investigaciones y pronunciarse sin esa innecesaria clasificación. Como Suboficial en Servicio Pasivo, de manera respetuosa pero firme, elevo mi voz de protesta por las expresiones del señor titular de la Cartera de Defensa, a quien más bien le solicito, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del ISSFA, se digne preocuparse de restablecer los justos derechos sociales del personal militar (oficiales y tropa) en servicio activo y pasivo, perdidos en el gobierno anterior.