Cartas al director / 29 de diciembre del 2021

Vuelve la Navidad

En cualquier lugar del planeta donde te encuentres, vuelve la Navidad, llena de alegría, nostalgia y recuerdos, que se agolpan en mi mente, como un río de peces naufragados al fondo de esta tarde invernal, tornándome esquivo porque añoro, junto a mi esposa, las doradas tardes de mi Santo Domingo primaveral, donde el achiote pinta de rojo el ocaso profundo, cuando se esconde el sol en cada tarde.

Ahora aquí en Memphis, ya es Navidad, apresurándome a mirar por la ventana pasar un cielo de recuerdos, que arrastran enormes goterones de tristeza, apareciendo en mi mente, mis amigos ganaderos con sus sombreros viejos, un buey mugiendo afuera desolado, el asno que me mira con ojos anegados, yo no sé, si de lágrimas o de lluvia.

Yo deseo una Navidad para todos, pero siempre me quedo en mi pueblo de origen, envuelto en nostalgia al ver a María empleada en un almacén, regresando a su casa arrendada, con ángeles de frío entre sus manos y un montón de cajones vacíos en su alma; ver a José el carpintero, levantando fachadas de nogal labrado, sin que para el exista un pobre alero bajo el cual guarecerse de su pena; y algunos niños descalzos, que corren tras unos juguetes de ilusión, que nunca los alcanzan, mirándolos en manos de otros niños con mejor suerte. Vuelve la Navidad por encima de mi pena, esperando que mejores días se escondan para todos, en especial para los niños, pues un niño hace la Navidad. Mientras tanto, seguiré mirando por la ventana, por si regresa el rostro de mi madre, cargada de dulzura y de amor; quizá vuelvan mis hermanos y familiares cercanos con sus mochilas de alegría; y tal vez, asomen fulgurantes esas hermosas navidades que las viví dichoso siendo niño, para compartirlas hoy con mis nietos, en medio de la vejez que se aproxima.

José Manuel Aguilar Reyes

Discrimen al adulto mayor

“Prohibido discriminar” se manifiesta a todo nivel: en la burocracia, en los bancos, en las entidades de seguridad, en el transporte, en la familia; es decir, en la sociedad; pero me pregunto: ¿acaso no es discriminación con el adulto mayor no considerar que muchos de nosotros no poseemos conocimientos de la nueva tecnología como para realizar trámites vía on line? Suspendiendo totalmente la forma personal y directa para esos menesteres obligándonos a pedir favor en el mejor de los casos a los hijos y nietos, pero generalmente recurrir a tramitadores o personas extrañas.

Muchos adultos mayores no poseemos las destrezas necesarias para obtener un conocimiento profundo al respecto, es muy difícil para muchos de nosotros este aprendizaje y viene a ser como pretender que muchos jóvenes aprendan y practiquen valores.

Solicito tomar muy en cuenta esta problemática hasta que se cumpla lo que se publica en infinidad de videos con el título: “Nos estamos yendo”.

Sonia Ximena Artieda Maruri

Evocación maravillosa

He leído con verdadero deleite, La primera sección del matutino EL COMERCIO del 24 de diciembre del presente año, donde realizan un ejercicio descriptivo de los juegos de antaño.

Siendo como soy un adulto mayor, que ha transitado en la vida por múltiples etapas y facetas del acontecer nacional, donde se prioriza y destacan actualmente hechos de delincuencia, criminalidad, corrupción y violencia que han convertido, lamentablemente a nuestro país, en una nación conflictiva, es de veras agradable constatar que personas sensibles como ustedes, han intentado y pretenden fomentar entre las nuevas generaciones, el gusto y emoción que despertaban antaño los juegos que adornaron nuestra niñez y adolescencia, donde la simplicidad y lucidez era la característica principal de nuestros juegos y entretenimientos cotidianos.

Es verdaderamente encomiable este esfuerzo realizado, que destaca el espíritu sensible de las personas que han colaborado para este trabajo, donde se destaca la investigación y el deseo sincero de rescatar estos hermosos juegos que hicieron nuestras delicias del pasado y nos ayudan ahora, a recordar emocionados el marco y desarrollo de nuestras etapas vividas.

Vaya por ello mi sincera felicitación y, el deseo de que propicien eventualmente una regresión a las épocas pasadas, donde fuimos felices con tan poco, dando rienda suelta a la imaginación y creatividad desbordante.

Rodrigo Celi Palacio

Sugerencia al Sr. Presidente

Sr. Presidente: escuché su advertencia al dirigente de la Conaie, Leonidas Iza, respecto al propósito de éste de promover movilizaciones, para oponerse a varias medidas de su gobierno. Y también oí la réplica del señor Iza a su advertencia, en la cual recalca su oposición radical a las supuestas medidas impuestas por el FMI.

Como ciudadano común y corriente, entiendo su molestia e impaciencia con esos obstáculos que no le permiten avanzar en su afán de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, incluyendo al señor Iza y sus seguidores; pero me permito sugerirle que a través de cadenas informativas por radio y televisión y además a través de las redes sociales, haga conocer a la población, y en la forma más didáctica posible, el por qué las propuestas del dirigente indígena son inconvenientes para el país. Una vez que se ha informado esto a la población, creo que al señor Iza, le será más difícil encontrar simpatizantes para sus ideas.

Carlos A. González S.

El aborto

El comentario del día, el aborto. En la televisión, hace algunos años, presentó un programa del aborto inducido. Horrorizó, agobió los sentimientos del ser humano, observábamos la pinza asesina en manos del cirujano penetrar en el útero para extraer el feto; la criatura sentía y esquivaba al instrumento maligno con movimientos diré hasta atléticos esquivaba la succión; buscaba existir eludiendo a los asesinos.

Fue un espectáculo tremendamente doloroso, indignante y aterrador para todos quienes espetábamos con rabia e impotentes el monstruoso crimen que realizaba. Estuve con varios amigos absortos comentábamos el horrendo crimen. ¿Cómo habría reaccionado esa madre, ese ser enfermo que consintió semejante homicidio?

Supongo feliz, estaba liberada de esa misión de madre, de la responsabilidad de ser “madre” y ante la sociedad feliz porque se liberó de la sagrada responsabilidad de ser la matrona. Con seguridad aparentaba ante la sociedad honesta sin remordimientos la criatura que mató a su propio hijo a ese pedacito de su carne. Por otro lado, las criaturas producto del abuso sexual que fueron cuidados con resignación y con el amor profundo de su progenitora, muchos de ellos se desarrollaron y han sido eminentes mujeres y hombres públicos de gran valía, muy respetables, sirven a la patria con gran honestidad, eruditos en sus decisiones.

Con este relato antes comentado y como un ser consciente y especialmente católico haciendo honor al Mandamiento de la Ley de Dios “no Matarás”, rechazo el Derecho que tiene jueces crueles y despiadados que promulgaron despenalizando el aborto. Estos señores de la C.C. ¿podrán vivir en paz?; no respetaron los dictados de Dios.

Aquiles Vicuña Prieto

Opinión sobre la CC

El Pleno de la Corte Constitucional declaró, mediante sentencia No. 13-18-CN/21, la constitucionalidad para que se reconozca que los adolescentes a partir de 14 años sí tienen la capacidad para consentir una relación sexual.

Para el Dr. Ismael Quintana, constitucionalista, el fallo de la Corte no es claro. Este no explica si habla de relaciones sexuales entre adolescentes. Al contrario, la decisión está expresada de forma general: “los adolescentes, a partir de los 14 años, tienen la capacidad de consentir en una relación sexual”, dice el documento.

Uno de los aspectos que ocupan a los grupos de pedófilos a nivel mundial, es el esfuerzo por reducir la edad legal de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. No pocos grupos de pedófilos quieren incluso lograr que sea permitida la actividad sexual entre adultos y niños. Un estudio reciente del “Family Research Council” analiza los intentos para reducir la edad del consentimiento en diversas partes del mundo (Frank V. York y Robert H. Knight, “Activists Work to Lower the Age of Sexual Consent”). Corte Constitucional del Ecuador: despenalización del aborto y ahora esto.

Mario Monteverde Rodríguez