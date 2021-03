Un mensaje a Yaku Pérez

La disputa electoral 2021, trajo algunas sorpresas, pero la más evidente fue la ubicación protagónica de Yaku Pérez, quien no pasó a la segunda vuelta y se podría decir que fracasó en su intento; pero no es así, ya que Pachakutik en cuanto al porcentaje de electores a su favor, estaba por debajo del 10%; sin embargo, consigue una votación histórica del 19 % más/menos. Sobre esta base, Yaku debe considerar que su participación fue exitosa, ya que hoy conoce con quien cuenta y quien cree en su propuesta. Su aspiración presidencial hoy no se dio, debe tener paciencia, seguir trabajando en pos de sus ideales, que se supone es en bien del país. En su palmarés se justiprecian las reiteradas agresiones que sufrió de un tirano que extrajo lágrimas a su madre y atropelló vilmente a su compañera de vida y de lucha; la recompensa, tenga la seguridad, llegará en algún momento y podrá bregar por un Ecuador libre de tanta corrupción, desaciertos políticos, amarres electoreros, diferencias de raza, entre otros. Pero también en su palmarés hay algunos aspectos que deben mencionarse y que son comidilla del día, ya que se dice que para usted el Yasuní es un pretexto politiquero para llegar al poder y continuar con el mismo esquema corrupto imperante, que su liderazgo al frente de los grupos ecologistas también lo es. Si usted es franco en sus aspiraciones, espere confiado y paciente, de lo contrario Dios y la Pacha Mamita, como usted suele decir, le pasarán factura.



Reforzar su tienda política debe ser prioridad, pero sin infiltrados que quieran subirse a la camioneta so pretexto de que son dirigentes indígenas. Debe considerar perfiles de ciudadanos probos, sin compromisos politiqueros. Sus acuerdos y alianzas deben ser con grupos honestos, bien intencionados y que amen a la patria, no con izquierdistas de cafetín, socialistas de algún siglo y populistas que tienen como adalid a la “mentira”, con comandantes sumidos en su ego, prepotencia y poder omnímodo. Ya basta del discurso trillado de que todo es por el pueblo y para el pueblo, eso es demagogia, hablemos abiertamente de país. Debe fortalecer su proyecto y estar vigilante a lo que el gobierno de turno haga, no se puede permitir el estado de degeneración del poder, no olvide que “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”. Epicteto de Frigia y que “La sabiduría edifica la grandeza de los pueblos”. Finalmente una alerta máxima: “en nuestro lindo Ecuador hay personas desvergonzadas mediocres que no desean acabar con la corrupción, desean participar en ella”. ¿Lo va a permitir?