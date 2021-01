Los magos en campaña

Parece que los partidos políticos no han elegido candidatos para Presidente y asambleístas sino “magos” que ven en una sola dirección los problemas políticos y económicos del país; todos tienen la receta mágica para pagar las deudas, no seguir endeudándose, dando crédito barato y a bajos intereses, empleo adecuado, educación y salud, honestidad a toda prueba y hasta repartir a los ecuatorianos dinero contante y sonante; todo lo referido, se parece a un sueño y cuento de hadas ya que de ser cierto, seríamos un país de primer mundo. Pero despertamos y la realidad es que seguimos arrastrando todos estos problemas por muchos años; los gobiernos pasados han tenido la bondad de dejarnos en soletas y con compromisos onerosos que pasarán factura a las generaciones que vienen. ¿Será que los candidatos que se han lanzado en cantidades industriales no están conscientes de sus responsabilidades y solamente pretenden una vez más engañar al pueblo con sus ofrecimientos baratos, que no resisten el menor análisis y caen en el campo de la más vulgar demagogia?