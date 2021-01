Internet para todos

Es el proyecto liderado por la CAF-banco de desarrollo de América Latina-, Telefónica, Facebook y BID Invest, teniendo como propósito conectar a 5 millones de peruanos sin acceso a Internet móvil. La revista Líderes nos trae un excelente reportaje del servicio de Internet en banda ancha móvil a sitios remotos del Perú, donde la conexión es inviable.

En algunas ocasiones hemos escrito que la mejor inversión que puede hacer el país, es en su población, actualmente el área rural se encuentra casi sin conexión a Internet, a pesar de los grandes sacrificios de sus habitantes para obtener alguna señal, caminando grandes extensiones, subiéndose a árboles o colinas, dejando de atender sus obligaciones campestres vitales, debido a que no tienen los suficientes recursos para subsistir. Los habitantes del área rural, al no contar con telemedicina, se pierden la oportunidad de estar actualizados y protegidos del covid y otras enfermedades que afectan al campo. Igual sucede con la teleeducación, si no llega a estos niños y jóvenes, ellos no podrán ser ciudadanos productivos, resultando ser un gasto adicional, mayor a la inversión que hoy con urgencia se debe hacer. El servicio derivado de la conexión digital también trae oportunidades de acceder a investigaciones agropecuarias y su financiamiento para mejorar el rendimiento de la producción agrícola y pecuaria.



Si la CAF ayuda al Perú, nuestro país también puede recurrir a un préstamo similar para vencer esta falencia e integrar a aquellos que hoy no están incorporados a la economía del país. Sería un gran logro si el gobierno con creación y voluntad se propondría hacerlo.