Los impuestos y los candidatos

La palabra Impuesto nace de Imposición, o sea de la acción de imponer una carga o tributo a los ciudadanos , desde las empresas por rentas obtenidas, hasta las personas con rentas de diferentes tipos; como un trabajador en planilla, otras por recibo de honorarios y todos que por cualquier motivo perciban renta deberían declarar y pagar su impuesto u obligación. El Estado al recibir los valores recaudados de los ciudadanos los invierte en obras en beneficio de todas las personas, desde que nacen, con los servicios de maternidad, hasta con los de defunción y en el intervalo, el proporcionar el mayor bienestar que permite la recaudación.

Entre los 16 candidatos a la Presidencia, existen 6 que no han pagado impuesto en el 2019, de ellos 2, desde el 2009, no presentan pagos en el SRI, aunque si un impuesto a la salida de divisas. No se entiende, cómo personas que ambicionan llegar a la máxima autoridad y con la presentación de altos dotes morales y de conocimiento, no hayan obtenido renta para subsistir y aportar su parte correspondiente al fisco, a través del impuesto a la renta. Tampoco se comprende cómo el CNE y el TCE, no haya investigado de qué forma subsistían estos candidatos, al igual que la inscripción de otros que tienen grilletes o han tenido dudosa participación anteriormente con el Estado.



Para que se pueda elegir bien, es necesario que las autoridades encargadas hagan un minucioso análisis de los participantes. En el futuro, debería haber primarias con no más de cuatro partidos, para que los mismos partidarios entre sí escojan a los de más valía, evitando el tremendo gasto y control de ilustres desconocidos.