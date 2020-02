IESS Central - Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Próximo a cumplir cinco años, en el edificio actual, el Hospital del Día Central – IESS, bajo una acertada dirección administrativa y médica, ha logrado posicionarse en uno de los mejores del país; cuenta con el único laboratorio clínico público con la certificación ISO 15189. Con la primera Clínica de Crónicos Metabólicos, donde se hace un seguimiento adecuado y oportuno a sus afiliados. La excelencia ha sido la meta, un trabajo disciplinado en equipo, lo ha permitido, en gran parte, a más de contar con los equipos necesarios e indispensables.

Casi todas las especialidades están al servicio de los afiliados, desde emergencia hasta cirugías (280 al mes, con proyección en el corto plazo a las 300), médico a domicilio, etc. Es necesario fortalecer a la Seguridad Social, IESS, para mantener una población económicamente activa sana, cosa que no conviertan en pasivos, debido a la falta oportuna y correcta atención médica. Y esto solo se logrará abasteciendo a las mismas en un 100% (Insumos, medicamentos, mantenimientos oportunos de equipos, etc.).