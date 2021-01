Generoso con la plata ajena

Los contenidos de los debates de los candidatos presidenciales, tienen diferente percepción por parte de los ciudadanos ecuatorianos, son tantos que ya resulta difícil encasillarles dentro de ideologías de izquierda o de derecha; los principales ofrecimientos que hemos escuchado son: Apoyo a la dolarización como Política de Estado. Apoyo a la Seguridad Social, impidiendo que el estado meta la mano a los recursos que le pertenecen a los afiliados y jubilados. Pena de muerte para los delincuentes peligrosos.

Cadena perpetua para los corruptos. Censo para todos los venezolanos que han ingresado al Ecuador, con la inmediata deportación para aquellos probados como delincuentes peligrosos. Disminución del Impuesto a la Renta Eliminación del impuesto a la Salida de Capitales. Ingreso de bancos extranjeros, que permitan la disminución de los intereses para préstamos en el Sistema Financiero Nacional. Crédito barato para los agricultores y apoyo a la agricultura. Eliminación del Consejo de la Judicatura. Incorporación de la ética en la vida de los ecuatorianos. Aumento de la producción petrolera permitiendo la Inversión extranjera. Apoyo a la minería Legal, que cumplan las normas ambientales y los estudios de impacto ambiental. Incremento del empleo y de la producción a nivel nacional Lucha contra la corrupción. Regalar USD 1 000 a un millón de familias ecuatorianas en el primer mes de gestión presidencial. Proporcionar conexión internet gratis a nivel nacional.



Llamar a consulta popular para reformar la Constitución. Eliminar el examen de ingreso a las universidades. Vacunar a todos los ecuatorianos contra la covid-19 de las intervenciones se puede visualizar que lo más coherente hubiera sido que el Consejo Electoral del Ecuador, hubiera permitido que los partidos políticos afines, formen coaliciones o alianzas constructivas, deponiendo intereses personales, para que participen no más de 5 candidatos y no exista esta polarización de ideas que divide peligrosamente a todos los ecuatorianos, hasta tal punto que el pueblo se pueda equivocar, apoyando a candidatos, como aquel que se presenta generoso con la plata que le pertenece al pueblo ecuatoriano, y la Ley no le permite hacer tal ofrecimiento desleal, de regalar USD 1000 a un millón de familias ecuatorianas.