Fútbol y televisión

Las sociedades requieren por salud mental y otros motivos, que sus miembros acudan a espectáculos públicos de una manera regular por múltiples razones; en nuestro país, con mucho, el espectáculo deportivo mas presenciado es el fútbol; los precios cómodos, la distracción, acudir en familia y compartir con amigos es muy saludable y recomendable.

Esto en los últimos años ha ido disminuyendo debido al aparecimiento sin control eficaz y eficiente de las autoridades, y dirigentes deportivos, de bandas infiltradas de personas con trastornos mentales que deben ser tratados, dentro de las llamadas “barras bravas” lo que ha generado violencia dentro y fuera de estadios causando ya varios muertos, heridos, etc.”.



Esto nos ha obligado a ausentarnos de éstos campos para no ser víctimas inocentes de actitudes de personas desequilibradas. Por esta razón básicamente la mayoría de quienes acudíamos a eventos deportivos regularmente hemos dejado de hacerlo y la alternativa ha sido el observar lo que limitadamente operadoras privadas de televisión previo a un pago, transmiten; no es lo mismo pero mientras no corrijan las autoridades el comportamiento de las “barras bravas” deberemos seguir mirando por televisión.



Lamento que hoy no podamos ni siquiera ver en diferido por televisión estos eventos deportivos nacionales por conflictos en los cuales los ciudadanos de a pie, no tenemos nada que ver entre la FEF y grandes cadenas de transmisión televisiva; mientras no arreglen los intereses que cada quien defiende (esperemos que no haya cosas “raras”..), seguiremos sin ver, injustamente algo que distrae. Pregunto si no existe alguna autoridad de alto nivel que pueda tomar cartas en este asunto?