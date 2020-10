“Entrega medicinas del IESS”

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta antes de la pandemia, el IESS entregaba las medicinas a los pacientes para un período de 3 meses. A raíz de la pandemia existe un servicio al telf. 140 en que hay que solicitar una “cita médica asistida”, para que le informen al paciente donde puede retirar las medicinas. Pero desde hace 15 días, aquel número de teléfono no funciona correctamente, ya que luego de solicitar marquemos el número de la cédula y que digite la opción del 1 al 5, vuelve a repetir la grabación el mismo mensaje y luego se corta la comunicación. Ya me imagino los problemas que se producen con este sistema, ya que, para conseguir las medicinas, los afiliados deberán ahora dirigirse a una de las unidades del IESS, congestionando así esas dependencias. Por otro lado, antes de que se inicie la comunicación con el número 140, nos hacen escuchar una grabación ponderando los servicios que presta el IESS con la pandemia, entre estos, la que los adultos mayores pueden solicitar las medicinas con entrega a domicilio, lo cual es una mentira, ya que si no funcionan las citas asistidas, no es posible usar este servicio, y en caso consiga, en la unidad que le atienden dicen por lo general no disponen del ( o los) medicamento y que vuelva a llamar los próximos días . En mi caso y el de mi esposa, he pasado tratando de comunicarme para el efecto, los últimos 3 – 4 meses, sin conseguir absolutamente nada, por lo cual nos vemos obligados a comprar las medicinas a nuestro costo.