Cartas al director / 9 de noviembre del 2021

¡Arriba ecuatorianos!

Ecuador es reconocido en el ámbito internacional por sus maravillas naturales y riquezas monumentales. Nos enorgullecen, además, nuestros medallistas olímpicos: Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Neisi Dajomes, Tamara Salazar; un campeón mundial de box, Carlos Góngora; Alberto Spencer, goleador histórico de la Copa Libertadores; Lucía Yépez, campeona mundial de lucha; Kelin Jiménez: 3 oros en el mundial sub 17 femenino de levantamiento de pesas; Valerie Echever, campeona Panamericana de kárate; Renato Naula y Philip Thorin, campeones de golf juvenil de Sudamérica; un equipo, LDU, Campeón de la Copa Libertadores, de la Sudamericana y de la Recopa.

La naturaleza nos distingue globalmente, la riqueza monumental es famosa en el mundo y en deportes hemos destacado. Son razones para sentirnos felices de ser ecuatorianos, pero repasemos también otros logros de compatriotas como los que cito enseguida, a riesgo de alguna omisión involuntaria: Galo Plaza, Secretario General de la OEA; Carmen Burbano de Lara, Directora de la División de Alimentación Escolar del Programa Mundial de Alimentos, entidad Premio Nobel de la Paz 2020; Diego Torres, mejor guía turístico del mundo (revista inglesa Wanderlust); Inty Gronneberg, premio Inventor del Año (MIT Technology Review) por su turbina de recolección de plásticos en desembocaduras; Nemonte Nenquimo, Premio Medioambiental Goldman para defensores de la naturaleza; documental ‘La vida secreta del oso de anteojos’, premio a Mejor Película de Especies en Peligro de Extinción (Wildlife Conservation Film Festival); Alexandra Moreno, Mejor Libro Infantil (Gourmand Woorld Cookbook Awards); Susana Baca, primer lugar Foro Latinoamericano de Educación Innovadora (Chile); Diego Aguinsaca y otros -ESPE- primer lugar (concurso ‘Una idea para cambiar la historia’ de The History Channel); un invitado a dar charlas y a participar en mesas de trabajo en la COP 26, Darién Castro; un estudio de la Covid 19, por Óscar Del Brutto – UEES- difundido por la Johns Hopkins University; un programa para identificar valores atípicos de ARN, por Vicente Yépez, reconocido mundialmente por centros de investigación; un Vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, BID: Richard Martínez; un chef, José Arellano, vicecampeón del mundo; el creador de una variante de ajedrez premiada internacionalmente, Javier Lizarzaburu …

Por todo esto, seamos conscientes de lo que valemos, aparte de las riquezas y deportistas que nos han dado fama; tengamos fe en nuestras capacidades y utilicémoslas para empujar juntos al país hacia metas no alcanzadas antes.

Fabián Proaño Navarrete

¡Gracias ecuatorianos!

Este agradecimiento va para todas las personas que en este feriado contribuyeron al desarrollo del país, sobre todo en el campo del turismo interno. Pues, no fue impedimento el incremento de 5 centavos en el valor de los combustibles para trasladarse a las playas, al campo, a las principales ciudades de la Sierra y Oriente del Ecuador.

Personalmente fui a Riobamba a rememorar las costumbres de mi familia oriunda de esta ciudad: hacer el pan en horno de leña, cocinar la colada morada; pero sobre todo, reunirnos la familia para recordar a los seres queridos que ya no nos acompañan.

Durante el trayecto de regreso a Quito, se evidenció la gran afluencia de vehículos particulares y de transporte interprovincial. En Tungurahua, Huachi Grande, se desarrolló la feria artesanal por el Día De los Difuntos en las instalaciones del complejo de la Cooperativa Mushuc Runa donde concurrieron muchos indígenas que exponían sus productos y emprendimientos para que sean conocidos y valorados por los visitantes. Otro punto de gran confluencia de personas fue el atractivo de la Laguna de Yambo, donde se ofrecía una travesía por el lago, la tarabita y comida típica.

Pero lo más importante fue que se reactivó el turismo en el campo gastronómico, involucrando directa e indirectamente a muchas personas en restaurantes, salones e inclusive puestos de comida pues siempre estuvieron llenos de clientes lo que motivó que los dueños contrataran a más personal y adquirieran más productos alimenticios cultivados por las comunidades indígenas de la zona.

Por lo que en mi propia experiencia considero que bloquear carreteras, derramar leche, impedir la libre movilización, lo único que se consigue es retrasar e impedir el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Espero que este mensaje llegue a los dirigentes de las comunidades indígenas para que en un futuro no acudan a la violencia y el desorden para hacer sus legítimos reclamos.

Inés Alicia Proaño

Crisis institucional

El Ecuador está pasando por una crisis política propia de nuestra historia, pues como la mayoría de países latinoamericanos, adolecemos de una institucionalidad frágil debido a los antecedentes de un proceso de conquista y colonización que despojó a los pueblos originarios, que pese al paso de los siglos aún no se superan totalmente. Desde la República, los gobiernos -salvo excepciones- han sido inestables por el conflicto de intereses entre los diversos estamentos socioeconómicos, del que el actual gobierno no es ajeno, vulnerado por no contar con un sólido respaldo parlamentario, debiendo lograr “acuerdos beneficiosos” además de la investigación periodística de los Pandora Papers, sin perjuicio del equipo administrativo que salvo algunas excepciones, necesita mayor experiencia y capacitación en temas de Estado.

Lamentablemente el anterior gobierno se dedicó a desmantelar todo lo que podía haber sido útil al actual gobierno, como infraestructura vial, energética, almacenamiento y servicios públicos eficientes, retornando a los inconvenientes del pasado como la falta de un sistema de salud pública y prestaciones del IESS, que deberían ser oportunos y eficaces para servir al usuario, lo cual agrava la crisis económica y de empleo. Aunque al Ecuador se lo denomina como país “corcho”, gracias a su productividad y superación de nuestros conciudadanos.

Jorge Chambers Hidalgo

Los combustibles a precio de mercado

Concebir la idea de que los combustibles se comercialicen a precio de mercado, significa desconocer la realidad socio económica del país y la influencia que tienen los hidrocarburos en la economía nacional, de los que dependen sin excepción el transporte terrestre, aéreo y marítimo, es decir, estos derivados del petróleo constituyen un monopolio.

En estas condiciones no es posible aplicar la idea de que el mercado regule los precios de los combustibles, porque en el mercado no existen otros productos que sustituyan a los carburantes para que muevan los medios de transporte que se menciona. Por eso, partiendo de esta realidad, la Constitución de la República y la Ley de Hidrocarburos disponen, que se regule los precios de estos productos al consumidor, a los que se define como servicios públicos.

Henry Llanes Suárez

“Los papers de la pandora”

En un acto de generosidad mitológica Júpiter regaló a Pandora una caja en donde estaban encerrados todos los males.

A ese baúl se lo conoce como la Caja de Pandora, que el curioso de Epimeteo, esposo de Pandora, la abrió sin autorización alguna de su legítima dueña, provocando que se esparzan por el mundo todos los perjuicios que secretamente contenía el cofre, y que posiblemente son los que padecemos ahora.

En estos días de realidad absoluta y no de leyenda, un Consorcio Internacional de Periodistas ha abierto otra arca que la ha llamado Pandora Papers que no contiene males sino “papers” (papeles), lo que ha generado un revuelo inusitado en la Asamblea Nacional, al punto que amenazan al Presidente de la República llamarlo a juicio político bajo el argumento de haber tenido “papers” al cuidado de la Pandora (esposa de Epimeteo) antes de su candidatura, durante la campaña electoral y en el ejercicio del poder. A su vez, el Jefe de Estado afirma haberse deshecho oportunamente de todos los papeles, por lo que considera que no tiene nada que ver con la novísima Pandora Papers y menos aún con la mitológica Caja de Pandora. Con la convicción de que este asunto pase a ser otra ficción, la Asamblea debe realizar lo suyo, pero que procure no hacer un papelón.

Guillermo Pérez de Castro