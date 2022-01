Cartas al director / 29 de enero de 2022

Educación rural

Tomando como referencia el editorial publicado el 26 de enero del año en curso sobre las poblaciones rurales del Ecuador, cabe indicar que existen muchas familias que contribuyen al desarrollo del país mediante la agricultura y ganadería en recintos donde existe poco acceso a las vías públicas y a otros servicios por lo que, muchos encuentran dificultades para acceder a la educación ya que las poblaciones más cercanas donde disponen de escuelas y colegios se encuentran a kilómetros de distancia. Por lo mismo y a propósito de esta pandemia, los hijos de estas familias se vieron beneficiados con la educación virtual que, pese a lo costoso de los dispositivos digitales y de los servicios de telefonía e internet, les permitió acceder a clases sin tener que residir necesariamente en otras ciudades alejados de sus padres sino más bien, en su entorno natural y familiar lo que redundó en sus buenas calificaciones. Sería ideal tomar en cuenta este particular, personalizando cada situación ya que, si bien es cierto el niño tiene derecho a socializar con otros niños, hay casos como los que comento que requieren especial consideración para que se cumpla su derecho al acceso a la educación y a su bienestar emocional declarados en los principios de los DDHH y de la Constitución.

Jessica Jiménez

Ciclorelajo

Con el pretexto del ciclopaseo se cierra el domingo las calles Capitán Ramos, Ramón Borja, Capitán Yépez, Luis Tufiño y la avenida del Maestro a la altura de la Galo Plaza Lasso, con cintas amarillas de peligro, dejándonos a los automovilistas sin la posibilidad de cruzar esas calles. Me imagino que talvez es por la falta de agentes de tránsito ya que antes si salían los agentes a resguardar a los ciclistas. Me toco bajar a la Real Audiencia y avanzar hasta la Bellavista para volver a subir y poder tomar el paso a desnivel para salir a la 6 de Diciembre. Era que avisen que decidieron cerrar el paso vehicular para no tener que andar buscando por dónde cruzar el ciclopaseo. Además, deberían reglamentar su uso porque las motocicletas se meten para evadir el trafico y no se regula las vías por lo que los ciclistas andan por donde quiera los domingos.

Vicente Cabezas

Hecatombe

Cada día en esta realidad sombría que a todos confundía. Aprendíamos con dificultad que de nosotros dependía de que algún día esto se detendría. Melodía sombría resonaba en Universidades vacías, con profesores ante la soledad de que nadie aplaudía. Incidía en cambios en la economía que nadie entendía, en una actualidad sin credibilidad. La vida cambiaría con un rasgo de crueldad que a los más vulnerables escondía y a la sociedad aún más dividía Amor y amistad un concepto que con osadía pensaría que ante esta situación se interpondría sin saber que no lo lograría. Es que si alguna enseñanza está realidad que ni la librería de babel se imaginaría. Todo esto sería para que mediante poesía a las personas que no se lo decías sepan que eran a las que más te querías.

Rubén Bustamante López