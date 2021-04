Día mundial del libro y del idioma español

La Conferencia General de la Unesco aprobó en París el 15 de noviembre de 1995, que el 23 de abril se homenajee el Día mundial del Libro, la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor y el Día del Idioma Español. Perpetuar el justo homenaje a tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Muy poca gente conoce el origen español al que también se refiere este artículo, que en sus inicios se festejaron en una fecha muy diferente: el 7 de octubre, cuando se creía que había nacido el creador del Quijote. Designan por períodos a una capital mundial del libro como mandato; la primera ciudad elegida en 2001 fue precisamente Madrid-España con la misión de apoyar, fomentar la lectura de libros y su distribución sea accesibles a toda la población incluida los migrantes y refugiados.



La lectura es un proceso esencial de la naturaleza humana para el desarrollo del pensamiento, alimenta nuestra inteligencia y nuestro lenguaje, nos hace más cultos. Leer es un hábito como tal, hay que adquirirlo con entereza, pues no viene pre instalado en el cerebro humano; es indispensable crearlo y eso solo se logra practicando; es decir, estableciendo el esfuerzo de aprender, y pensar hasta que, convertido en costumbre, termine siendo parte natural de la cultura de las personas.



La familia es la causante y protagonista clave hacía del éxito en la lectura. La educación inicial es el primer paso del proceso educativo, que estimula el aprendizaje y pensamientos adecuados de niños en su infancia; considerando un proceso continuo y permanente para que no solo se diviertan, sino potenciar sus capacidades se integre a un ambiente sano y seguro que consoliden sus derechos. En tal virtud, la familia con encantadoras lecturas están entrelazadas en un proceso inclusivo, equitativo y solidario; incorporando una asertiva comunicación y cultura humanas.



Hace un tiempo se presagiaba la muerte del libro en papel en muchas librerías del mundo, se difundían en redes sociales e internet libros electrónicos, aseverando que se podrían sustituir; pero no acontecería aquello, porque es necesario justificar ventajas de tener en sus manos un libro: su olor característico, lecturas variadas, admirar sus diagramaciones, optimizar sus investigaciones y, lo que es más, mantenerlo en casa al alcance de sus actividades diarias y utilizar cuando sea necesario: son bondades y prerrogativas, que marca la diferencia.



Relatar el origen y procesos del idioma español o castellano: es considerada una de las lenguas romances más habladas en el mundo, su mayor genética está determinada por derivaciones del latín vulgar del Imperio Romano; la semilla que fertilizó las variedades de la lengua española; sin embargo, su idioma tuvo una serie de transformaciones: muchos contactos humanos, mezcla de culturas y lenguas, en diferentes épocas históricas en toda la Península Ibérica, que se evolucionó a través de los siglos.



El descubrimiento y colonización de América, puso al español en fusión con lenguas nativas del nuevo mundo, que se han nutrido de su vocabulario con innovación y crecimiento regional.