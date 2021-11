Cartas al director / 26 de noviembre del 2021

25N. Cuestión de educación

25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pero, por extraño que parezca (o no), todavía hay quien considera la violencia de género una invención ideológica. Queda claro, pues, que aún falta mucho por hacer.

Que muchas mujeres sufren violencia física por el mero hecho de serlo, no es debatible. Que demasiadas mujeres son acosadas en la vida real (y en la digital) por sus exnovios para chantajearlas. tampoco es debatible. Que, además, padecen una violencia estructural a causa de las desigualdades de los organismos, menos aún. Que bastantes son dañadas mediante la violencia vicaria a través de sus hijos, por favor, que nadie lo debata. O que, desgraciadamente, muchas adolescentes confunden los celos y las actitudes controladoras con el amor… no se debate.

Borremos de nuestra sociedad la violencia física tanto de parejas como de exparejas, la violencia sexual o la violencia psicológica. No puede haber debate. Ojalá desaparezca y solo forme parte de una historia por estudiar. La lucha por la igualdad es una cuestión de educación.

Antonio Cuesta

Crueldad y falta de sensibiliad por parte del IESS

Esta carta es justamente para hacerle saber algunas debilidades e incorrecciones que se cometen en una institución, que nació para servir a todos sus afiliados, especialmente en el área de la salud, que debería ser un símbolo de prestancia, de dedicación y de respeto, a toda persona, que necesite de ella, para ser atendida por un personal capacitado, y sensible, que sepa resolver sus problemas a quien requiere de estímulo y atención con amor y sensibilidad.

Es mi caso Señor Director, soy un afiliado de mas de 79 años de edad; es decir, soy un anciano necesitado de protección y primordialmente de salud. Vengo sufriendo desde hace dos años de varias enfermedades, entre ellas dos que me están matando, he recorrido todos los hospitales pero hasta el momento sigo con mis dolores abdominales, la hernia inguinal derecha, y un problema de colon que hasta ahora no se resuelve.

El día 16 del presente mes y año acudí al Hospital San Francisco del Norte de la capital, y en el área de Emergencias, fui tratado con mucha negligencia por lo que tuve que llorar para que me atendieran. Lo conseguí y me indicaron que iba a ser hospitalizado el mismo día para posteriormente ser operado; me hicieron casi todos los exámenes, especialmente de la hernia, los cirujanos iban y venían, creo les llegó al corazón y por fin me dieron una camita, me desnudaron, me pusieron suero y tramal para el dolor y me ordenaron no ingerir alimentos debido a lo programado.

Aproximadamente a las nueve de la noche, después de 10 horas de ayuno, vino de visita el famoso cirujano de turno y me dijo que no cabía operación alguna, después que he pasado 2 años con los dolores , para que un señor de blanco, me venga a decir eso diciendo en tono de burla que espere dos años mas. Señor Director, ponga la mano en su corazón; le pido que me haga justicia, esto que me hicieron me ha causado otra enfermedad, una gran depresión al saber que después de muchos años de aportación me hayan sacado de la cama de emergencia con tanta crueldad.

Luis Mario Contreras Morales

Cuando la patria los necesita

Días aciagos vive la república ecuatoriana a causa de la violencia entre bandas, días aciagos que a los observadores nos dejan ver quiénes son los verdaderos amigos de la Patria y quiénes no.

Ya ha quedado en el olvido aquel dirigente gremial con sueños imperiales que amenazaba con bloquear los caminos del país, quedó en el olvido el ex presidente que desde Bélgica opinaba sobre todo, también aquel gato guayaquileño que maullaba y a veces rugía; todos aquellos sujetos quedaron en el olvido, pero no porque el pueblo haya decidido olvidarlos, sino porque ellos decidieron camuflarse un momentito hasta que la marea baje. Porque son creativos, son muy creativos para hablar, creativos para insultar, para victimizarse y acusar, pero no son lo suficientemente creativos al parecer, para proponer soluciones reales al problema delincuencial y carcelario; aman opinar, se llenan la boca hablando de democracia, son capaces de hacerles creer a sus simpatizantes que con ellos el Ecuador estaría mejor, son enciclopedias que todo conocen en Twitter y aún antes de que el gobierno cometa errores, ellos ya los señalan, ¡ah!

Pero cuando la Patria los necesita, eligen callar, eligen el sonido del sepulcro, eligen el silencio del vacío, eligen el silencio cómplice qué si acaso convertirán después en queja, solo en queja en la mejor de las suertes, porque para proponer, no tienen nada. ¡Ya ha quedado pues bastante claro, quienes son los enemigos de la Patria! ¡Los que la abandonan, los que callan en días y momentos aciagos! ¡Los que no están cuando la patria los necesita!

Luis Bonilla Proaño

Consulta subsidios

Los efectos dañinos a la economía del país y a los de menores recursos, causados por los subsidios a los combustibles deberían ser expuestos con cifras y argumentos a la población, no con el objeto de lavar cerebros sino para lograr una toma de conciencia en ese aspecto.

Si las organizaciones que integran a los indígenas se niegan a entenderlo y se obstinan en mantenerlos, una salida podría ser acordar con ellas que una consulta popular lo dirima, con el compromiso de las partes de respetar el resultado. No puede ser admisible que quienes forman parte importante y respetable de nuestro país con una presencia poblacional del 8%, impongan su criterio a todo el resto, so amenaza de producir una temida revuelta nacional como la ya vivida. Marcos José Rodrigo Gándara Espinosa

Encontrar la vocación a través de la educación

La educación en las escuelas tiene un efecto sobre algunas actividades creativas, académicas y atléticas de los estudiantes que a veces puede parecer limitante.

Se suele esperar que el alumnado pase de curso con el propósito de alcanzar unos estándares en las calificaciones de ciertas materias. El resultado es la incertidumbre a la hora de escoger un trabajo y una formación escasa acorde con sus intereses y motivaciones.

La educación escolar debería incluir el autoconocimiento y la búsqueda de la vocación como asignatura obligatoria. Los jóvenes deben estar preparados para el trabajo pero también tienen el derecho a saber y descubrir en qué son buenos y qué pueden aportar a la sociedad desde la motivación y el talento en lugar de centrarse en las calificaciones.

María Escot Roca

El gesto

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha tenido el acierto de contratar al D.T. argentino Gustavo Alfaro, y juntos han estructurado un verdadero grupo de técnicos deportivos de alto nivel: asistentes técnicos, médicos deportólogos, fisioterapistas, psicólogos (primera vez), administrativos y de servicio.

Este conjunto se ha planteado objetivos claros: uno de corto alcance, ¡Qatar!, vamos terceros, estamos en buen camino. Y otros de largo alcance: futuras copas Américas y eliminatorias para dos futuros mundiales. Como dice el D.T. Alfaro: “estamos en el umbral de tener una selección competitiva”.

Son jóvenes, – 23 años de promedio – y los jugadores están comprometidos para cumplir estos objetivos, que son sueños de ellos y de todo el país.

El anterior martes 16 de noviembre, con el 2-0 a Chile en Santiago se escribió, todo el grupo, una hazaña histórica. Somos los que creemos que un triunfo no es para creernos campeones del mundo y que una derrota no nos deja como si fuéramos el desastre del planeta. Creemos, y lo hemos vivido el proceso deportivo el que actualmente esta viviendo la Tri. Por ello nos llama la atención la posición de un pequeño sector del periodismo deportivo del país, que critica despiadadamente al técnico y a jóvenes deportistas. ¡Qué fácil es ser General después de la batalla!

Pervis Estupiñán, uno de los mas criticados y, que está en la selección de América, después de hacer el gol – golazo – se llevó el índice a la boca, festejándolo con alegría inmensa, y gritando a los “contreras”: silencio por favor.

Daniel Hipólito Suárez