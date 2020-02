LEA TAMBIÉN

El día del amor llegó, cuando el egoísmo se va, dejamos de pensar en nosotros mismos, y somos generosos con quien amamos, se puede decir que se ama, no es suficiente, se puede demostrar con un hecho, eso es amor, lo que digo debe tener concordancia con lo que hago. El amor verdadero, ¿quién lo hallará? Yo no vine a este mundo porque mis padres se amaron, yo nací porque Dios me ama y tiene un propósito para mí. Amamos sin comprender por qué, hay química, nuestros sentidos se alborotan, algo extraño ocurre, se sienten volar a las mariposas en el estómago, el pulso se acelera al contacto de la piel con otra piel, hay física en un beso, hay biología en una caricia, la filosofía del amor está en lo que deseo, la teología del amor está en lo que creo y deseo como nadie amar y ser amado. No es un día cualquiera, yo lo hago relevante, para mí es la oportunidad de ofrecer un detalle, amo con mi pensamiento y mi sentimiento, amo sin esperar que me amen, sólo amo, he sentido el amor como una realidad, sé que Dios me ama, aunque yo no lo haga, su amor es incondicional y sublime.