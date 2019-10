Despenalización Aborto

LEA TAMBIÉN

Las niñas, adolescentes violadas están forzadas a tener hijos e hijas de delincuentes comunes, criminales, adictos a las drogas, con enfermedades de transmisión sexual, resultado o producto de asquerosas pasiones y aberraciones sexuales, abominables, gracias al talento y sabiduría de un determinado grupo de asambleístas que desconocen la realidad de miles de adolescentes y mujeres que han sido abusadas sexualmente en el país y a esta situación les han condenado. A lo cual, los legisladores llaman “Protección y derecho a la vida’. Qué falta de responsabilidad y lógica común que tenemos los seres humanos, ya que están atentando contra la dignidad de las personas y vulnerando los derechos humanos de las mismas.



Por qué el grupo “Pro Vida” no protesta públicamente contra la violencia intrafamiliar y de género, por qué la Iglesia no protesta y condena públicamente a sabiendas que en el clero ecuatoriano hay curas pedófilos y violadores de niños, niñas, adolescentes que van a las prácticas de catolicismo. ¡Hagan conciencia de sus actos para manifestarse quienes están en contra de la despenalización del aborto! Las niñas violadas que quedan en estado de gestación en este país, Ecuador son obligadas a ser madres prematuras sin su consentimiento y voluntad, pues los legisladores o asambleístas no han analizado con detenimiento que dentro de estas niñas vulneradas hay niñas con discapacidades diferentes, ejemplo: discapacidad mental.



Nuestra legislación penal - COIP, tipifica la violación como acceso carnal a una menor de 14 años. En pleno siglo XXI estos determinados legisladores se han opuesto a la despenalización del aborto para víctimas de violación. Qué falta de conciencia moral, lógica reflexiva y capacidad genética para actuar dentro del poder legislativo Ecuatoriano. Hay que tener de referencia ejemplos de países desarrollados mentalmente para tomar decisiones.