Decisión presidencial preocupante

Luego de las declaraciones del Gral. Pérez, después de las barbaries cometidas en varias ciudades por la eliminación de los subsidios a los combustibles, ha sido separado del puesto que ocupaba en el Ejército, por lo que es importante conocer cuales fueron ellas:

La separación se habría resuelto “después de dos horas” (no dos días) de haberlas dado, por lo que es de suponer que fueron del total desagrado de algunos funcionarios, principalmente del Presidente Moreno.



Se señala que el cuartel de la Balbina, uno de los principales depósitos de armamento, no fue el único atacado, sino varios otros, “al mismo momento”, inclusive las instalaciones del Ministerio de Defensa.



En todos los casos se habría registrado la presencia de “elementos extranjeros” que actuaban bajo órdenes precisas y en formación militar, previamente concertada, pese a lo cual los miembros del Ejército, en ningún momento pudieron utilizar el armamento de dotación.



Esta es la preocupación que el Gral. Pérez trasmite a su personal, lamentando las ironías de que fueron objeto por mantener la paz, defender el orden constituido y no unirse a los reclamos, esperando que una provocación de esta naturaleza no vuelva a darse por el respeto que las FF.AA. exigen.



Por lo señalado, creo que es indispensable explicar los motivos que hubieren para separársele del cargo pese a estar cumpliendo con sus obligaciones.