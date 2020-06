Consecuencias del virus

LEA TAMBIÉN

Señores encargados de la salud Militar me dirijo a ustedes como un ciudadano ex militar de edad avanzada en servicio pasivo; nos ha tocado vivir esta pandemia, algo solo imaginable en las películas de ciencia ficción.

Le escribo sin el ánimo de crear polémica, quizás en nombre de muchos ex militares en servicio pasivo de edad avanzada, que pedimos a Dios que termine esta tragedia que ha enlutado al mundo.



A nuestra avanzada edad lo único que teníamos era ingresar por emergencia al Hospital Militar que en la actualidad se encuentra copado atendiendo con solidaridad a pacientes que padecen covid; no tenemos los recursos necesarios para hacernos atender en clínicas privadas y tampoco ser atendidos en los hospitales públicos ¿Les preguntamos dónde podemos acudir para paliar nuestras dolencias derivadas de este aislamiento social sin precedentes ya que la cuarentena ha sido una cárcel para las personas de la tercera edad, que por nuestra condición vulnerable somos hasta mal vistos por la sociedad.? Por favor piensen en los militares en servicio pasivo de edad avanzada, que dando gracias a Dios no hemos sido víctimas de este pandemia, a quienes nos privan el derecho que nos asiste de concurrir al Hospital Militar por cuanto nuestra salud todos los días se deteriora. Pregunto dónde podemos acudir que podemos hacer por, favor las autoridades del Issfa que nos den una solución digna y urgente a este pedido.