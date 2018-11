La selección del “Bolillo”, solo un recuerdo viejo

LEA TAMBIÉN

“El Bolillo”, regresó a dirigir a la selección de fútbol después de 14 años; recordado por llevar a Ecuador a su primer mundial, el de Corea y Japón 2002 ¿Qué ha cambiado?

Si observamos estas últimas convocatorias no han sido fructíferas; se consiguió únicamente dos victorias contra Jamaica y Honduras, ambas 2-0 a nuestro favor, aunque fueron partidos para golear. Por otro lado, los últimos cotejos en tierras árabes fueron una decepción total, Ecuador perdió 4-3 ante Qatar con un juego espantoso y empató 0-0 ante un desconocido para el fútbol (Omán).



Entonces, retomando la pregunta, qué ha cambiado si con una selección casi sin jugadores en el extranjero fuimos al mundial y ahora con lo mismo, no podemos hacer un buen papel ni ante equipos de “bajo nivel” ¿Cambiará algo ahora que se dijo que en la próxima convocatoria se llamará a todos los jugadores importantes? No lo creo, somos muchos ecuatorianos quienes pensamos que la época del “Bolillo” ya pasó, no podemos vivir de un recuerdo.



Se necesita una táctica que se acople al fútbol europeo, sin descuidar la explosividad y habilidad de los jugadores ecuatorianos; los conocedores, sabrán que por más que “El Bolillo” intente mantener la posesión del balón sigue teniendo un juego antiguo y el ataque solo llega con desbordes probando suerte.



Así que respondiendo a la pregunta ¿Qué ha cambiado? El fútbol ha cambiado, el estilo de juego actual es distinto; jugadores hay de todos los tipos, pero quien debe saber usarlos es el técnico.