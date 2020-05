Reducir el gasto público

LEA TAMBIÉN

Somos víctimas del silencio y de la inoperancia de los asambleístas que nos dejaron en la quiebra como país. No ven el bien nacional, ni el interés colectivo, sino el interés del partido político y de su bolsillo.

La pobreza según Sedlac del Ecuador es 30%, una persona gana menos de 6.5 USD diarios , 210 al mes. Los asambleístas quieren ahora erguirse como porta estandartes del pueblo tratando de evitar las medidas económicas, del Gobierno. No saben que no podemos devaluar la moneda, como Chile, Perú o Colombia dando un menor al salario, pero manteniendo los empleos. Con el salario de un trabajador en el Ecuador hay tres en México, dos en Colombia. No somos competitivos.



Hagamos frente a la emergencia. Esto no comprenden los asambleístas que no viven en los barrios pobres en donde hay un cuarto para 4 personas y donde la comida escasea. De acuerdo con Patricio Donoso quitar el subsidio a los combustibles. Retirar embajadas en países sin ningún interés aumentar un 2% más.