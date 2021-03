La importancia de la lectura a todo nivel

EL COMERCIO, buscando una renovación decidida pero novedosa, presenta a los lectores un producto más compacto y entre otros aspectos, refuerza La Familia incluyendo la Súper Pandilla. “Entre nos” (Nancy Verdezoto) y “De todo como en botica” (Edna Iturralde), con sobra de merecimientos son parte de esta nueva entrega y vuelven a destacar con sus reflexivas opiniones. La segunda, hoy domingo 21 de marzo trae un aspecto sustancial en la vida de los pueblos. “De la lectura y su importancia”, que es un mensaje por demás significativo; en el expresa entre otras cosas, que la lectura es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional. Su remate no puede ser más elocuente cuando dice: Según Mafalda, “vivir sin leer es peligroso; te obliga a creer en lo que te digan”. Establecido este preámbulo, me permito –ojalá lo logre- reforzar su mensaje e insistir en la importancia de instaurar en los pueblos la erudición en lo que respecta a la lectura, ya que obliga a que salgan de su obscurantismo.

La lectura coadyuva a la comprensión de contenidos, mejora la redacción, la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas, estimulando el razonamiento y la capacidad memorística, aportando además la capacidad de pensamiento crítico, favoreciendo la concentración y previniendo el tan dominante estrés. En lo que respecta al Ecuador, es innegable que la formación pedagógica integral en cuanto a la lectura no es prioridad, se da preferencia a otros aspectos, que si bien es cierto son importantes, al no estar sustentados en una lectura adecuada permanente, tienden a fracasar. Pero que dicen varios letrados al respecto: “La lectura hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso”. Francis Bacon, escritor y filósofo. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes. “Escribe algo que merezca la pena o lee algo que merezca la pena”. Benjamín Franklin. “Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes” Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. “No importa lo ocupado que piensas que estas, debes encontrar tiempo para leer, o entregarte a una ignorancia autoelegida”. Confucio. Desde luego a los niños y jóvenes en especial, hay que ayudarlos a escoger el material de lectura y recalcar en ellos lo imprescindible de leer en términos de comprensión y posterior aplicación y que sean conscientes de lo que leen, esto les ayudará a consolidar lo aprendido y recordar mejor.