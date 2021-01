17 millones y 86 000 vacunas

Somos 17 millones de ecuatorianos. Habrá muchos que no lo requieran y otras personas que se nieguen a dejarse vacunar. Pero si se busca inmunizar a una parte importante de la población, estamos hablando de al menos 10 millones de ecuatorianos.

Si se trata de la primera vacuna que ha llegado se requiere de dos dosis, es decir, 20 millones de vacunas. Llegaron 8 000, de las 86 000 ofrecidas en principio y se ha dicho que habrá embarques paulatinos, pero aún así, 86 000 vacunas no alcanzan para inyectar a los 140 000 médicos, a los policías y soldados y a los ancianos, peor llegar a la cifra anunciada de 10 millones de personas vacunadas en octubre. Es mejor no jugar con cifras y promesas, para que la gente no se haga falsas ilusiones. No dejemos de usar mascarilla, lavarse las manos y mantener distancia.