LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¡Qué distintos ideales y objetivos tienen los Concejales y las Concejalas de Riobamba!, porque cada cual camina por sendas distintas, solamente pensando en su provecho y figuración personal, dejando de lado el bienestar común, la articulación de ideas y la coordinación institucional.

Llama la atención, que en estos primeros siete meses de gestión municipal, los ediles, solamente buscan aparecer en medios de comunicación, de manera individual y personal, porque no se ve una labor conjunta, no hay propuestas integrales en unidad de criterios; hasta ahora ni siquiera existen planteamientos para nuevas ordenanzas ni mucho menos fiscalización sobre las obras ejecutadas y en ejecución, para determinar la calidad y una correcta inversión.



Existe mayor preocupación en asistir a eventos académicos como invitados o expositores, y en algunos casos más interesados en viajar al exterior, pero jamás los vemos caminando junto al pueblo, en las comunidades, escuchando sus inquietudes y requerimientos. En las cabeceras parroquiales, sus habitantes no saben quiénes son los ediles, no los conocen, lo cual da a entender que falta interés y preocupación.