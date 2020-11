Reacción ciudadana

Estimados señores: Me permito por el presente, exteriorizar mi indignación frente a una carta propiciada por el señor Gutemberth Vera relacionado con una carta que el presentó hace algunos días a la opinión pública y que se dice que su emisor es el expresidente Correa, en la que solo falta que solicite su canonización por haber sido el redentor y bienhechor del pueblo ecuatoriano.

Yo estoy de acuerdo en que un medio comunicación tan importante como el vuestro está obligado por ley a conceder espacios en forma democrática a todos los sectores políticos, pero no es menos cierto que deben tener mucho cuidado en no sobrepasar ciertos límites de tolerancia.



Creo por convicción que los medios de comunicación frente a manejos desastrosos de un país, por parte de gobiernos inescrupulosos y saqueadores, no pueden permanecer imparciales; o están con Dios o con el diablo. Gracias.