Con sorpresa nos enteramos, la noticia de cuatro días de vacación, para los que reciben su sueldo llueve o truene cada fin de mes, haya o no vacaciones, supongo les cayó este descanso de una manera estupenda.

Para los dueños de las empresas, los negocios medianos y grandes que requieren de un trabajo continuo, las constructoras, y otros comercios que se han endeudado y pagan intereses y necesitan de un trabajo día a día, simplemente no entienden el porqué de estas vacaciones tan largas.

Estas vacaciones son para los que pueden sacar de sus bolsillos dinero para disfrutar de paseos, reuniones, compras etc.



Y para aquellos de escuálida economía, los desocupados, para el pobre de la calle que ofrece caramelos ¿les favorece estas vacaciones? Sencillamente no.



El Gobierno del Sr. Moreno, pues debería saber que cuando las encuestas son bajas es porque sus decisiones son tibias y las personas que le asesoran no son los suficientes preparadas para ocupar estas altas y delicadas funciones, si quiere mejorar la imagen de su Gobierno, mejorar sus encuestas escoja a personas más preparas, más eficientes para que le puedan dar acertados consejos y así mejorar su credibilidad, y no con estas largas vacaciones que paralizan a un país que está en una grave crisis económica y que requiere de mucho trabajo para salir adelante.