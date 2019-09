Aborto en Ecuador ¿debe ser despenalizado?

LEA TAMBIÉN

Sí, en mi opinión, debido a que el alto número de abortos que se practican demuestra el nulo o casi nulo efecto que tiene la sanción de aborto en el país, la penalización solo provoca que los abortos sean clandestinos, se los practique con negligencia y que la mortalidad de mujeres incremente.

Actualmente se debate una posible reforma al COIP con respecto a legalizar el aborto en casos de violación. Ante este hecho, han aparecido grupos a favor de esta decisión tales como los pro-derechos y grupos en contra, en este último la Iglesia Católica, que ha pronunciado su inconformidad en el caso de que se legalice el aborto, esto no debió influir en la decisión de la Asamblea, ya que la Iglesia no debe de interferir en las decisiones del Estado.



La despenalización del aborto por violación favorecería a mujeres que están obligadas a cargar con una responsabilidad que ellas no pidieron, el embarazo adolescente aumenta el riesgo a una vulnerabilidad a lo largo del curso de la vida porque sí puede quitar oportunidades de mayor educación, empleo y por ende oportunidades de ingreso.