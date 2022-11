Cartas al Director / 9 de noviembre de 2022

FALTA LIDERAZGO

Romel Merchán Herrera

Son 16 meses del actual gobierno, al que se lo eligió con la esperanza de un cambio, de transformación, de cosas diferentes a los anteriores gobiernos. Lamentablemente ha primado la incapacidad de sus funcionarios, que no han podido manejar los diferentes problemas por lo que atraviesa nuestro país, uno de estos y que ha empeorado es la seguridad. Todo ha quedada en “el discurso”, que no han dado resultado. El presidente dice en sus varias intervenciones que existe el deseo de desestabilizar al gobierno, lo cual, personalmente, no lo siento, lo que percibo es la incapacidad de manejar este problema; un secretario de seguridad que parece ”temblar” cuando da alguna información, sin liderazgo y sin ningún conocimiento, debe ser removido y en su reemplazo poner una persona decidida y capaz de combatir este flagelo. Presidente no agradezca el apoyo que podemos darle a sus acciones, es lo menos importante en los actuales momentos, deben actuar, sin miedo, sino con toda las fuerzas para combatir a estos delincuentes, que han iniciado a asesinar a miembros policiales, por favor lidere, no el discurso, sino la lucha en contra de estos criminales, usted debe estar encabezando el combate, pero brilla por su falta de liderazgo.

LA INSEGURIDAD NOS GANA TERRENO

Luis Mario Contreras Morales

Vivimos en una de las mayores crisis humanitarias de todos los tiempos, cuando el país era una isla de paz, hoy nos hemos convertido, en una guerra fratricida ,en la que los Derechos Humanos perdieron terreno ,al contrario los victimarios son los que se sienten perseguidos por la Justicia que poco o nada pueden hacer ante la tremenda ola delictiva que se ha desatado en nuestro bello país ,en la que todo era calma sosiego ,una paz que nos alumbraba que nos hacía sentir una insondable calma . Hoy vemos con mucha tristeza como se va desvaneciendo, la alegría de vivir y sentirse protegidos por un estado que velaba por nuestra seguridad, paz armonía, trabajo ,sin miedo a que nos sobornen, y caigamos en las redes de la corrupción. Vivimos en un estado de terrorismo, Narcotráfico, estallidos de bombas y explosivos, émulo de las guerras de Medio Oriente, en que la vida no vale nada. Todo esto es consecuencia de malos Gobiernos que permitieron que los Funcionarios de cada gobierno, se lleven el santo y la limosna, dejando al pueblo en una crisis sin parangón en nuestra Historia, hasta que llegamos a la guerrilla de Narcolavados, tráfico de Armas que se formaron grupos de terroristas incendiaban edificios carros para el servicio público etc.

Todo esto, con la incapacidad de controlar por el Estado que se volvió frágil ante tanta arremetida El país tuvo 10 Estados de excepción desde 2.021, me pregunto ¿Se sacó algo positivo con ésta medida parche?. Ahora piden ayuda externa, para combatir la delincuencia que está arraigada especialmente en Guayas, Esmeraldas Los Ríos, que son las ciudades más conflictivas .Sin pecar de pesimista ,pienso que hay que buscar otras medidas más efectivas, para combatir este flagelo. Recuerdo con cierto dolor, rabia e impotencia ,la peor decisión que tuvo el ex Presidente Correa de ingrata recordación ,que les mandó sacando de nuestro país a la Base de Manta,que vinieron a controlar el Narcotráfco, que empezó a vislumbrar y de ahí, fue el principio del fin de unpaís que se cae a pedazos.