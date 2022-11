Cartas al Director / 30 de noviembre de 2022

“CATAR NO RESPETA CIERTOS DERECHOS HUMANOS”

Iván Escobar Cisneros

EL COMERCIO incluye en su edición del 25 de noviembre un artículo con el título de: “La cara sucia de Catar”, en el cual se critica la falta de respeto a algunos DD.HH como resultado de ser un país donde la Ley Islámica es la principal regla de esa sociedad, a más de que al ser Catar un estado autocrático y estar gobernado por un pequeño grupo, no responde ante nadie. Recordemos que los DD.HH fueron aprobados por NN.UU en 1 948 e incluyen 30 en total, de los cuales una tercera parte no serían respetados “totalmente”, como son: ser iguales ante la Ley; poder plantear recursos judiciales; ser oído por los tribunales; gozar de presunción de inocencia; poder circular libremente; ser dueño de una propiedad; tener libertad para pensar para opinar; y, para reunirse.

NO A LAS FAMOSAS CONDONACIONES

Romel Merchan Herrera

La mayoría de ecuatorianos creen que los dineros que ingresan al país, por varios conceptos, son del gobierno de turno y que pueden disponer como ellos lo estimen; los dineros son del pueblo y los gobernantes son los administradores de eso dineros, pues, para eso los elegimos. Me referiré a las famosas condonaciones de créditos a cierto grupo de la sociedad, por el hecho de que fueron los protagonistas de una marcha de protesta, condonación que ha sido aprobada por una comisión conformada por estos grupos y el gobierno. Estos grupos llamados sociales, no representan a la sociedad entera sino a un grupo importante de la sociedad. Hoy están solicitando que se amplié el monto de condonación, lo cual me parece un abuso y una locura, que solo a un grupo de irresponsables se les puede ocurrir. Presídete no haga caso a amenazas de movilizaciones, aquí estamos los ciudadanos sensatos y honestos, que creemos que debemos pagar nuestras deudas y no esperar que nos condonen para no pagarlas, por favor no acepte una condonación que supere la cantidad que ha sido aprobada, me solidarizo con el pronunciamiento del Ministro de Finanzas de no dar paso a este absurdo. Risible resulta de endeudarse y no pagar y pedir condonación, el que no paga debe ser juzgado y pagar legalmente por sus incumplimientos. Presidente no tema lo político o lo impopular, el pueblo aplaudirá una medida que represente el salvaguardar los recursos del pueblo.

FALTA DE CONCURSOS EN QUITO

Arturo B. Guevara G.

Tomando en cuenta las festividades de la fundación de la ciudad de Quito, la cual es la capital de la república del Ecuador, por ende debería tener unas festividades de primer nivel. Actualmente solo existen conciertos de música gratuita en distintos sectores de la ciudad por las fiestas y está bien, pero se podría implementar un sistema de concursos con premios económicos, accesible para toda la población para que pueda participar; por ejemplo un concurso de conocimientos sobre la historia de la ciudad de Quito; otro concurso de actividad física (calistenia) para todas las edades y en todos los parques de la ciudad. Todo esto tendría como finalidad elevar el sentimiento de “quiteñidad “de todas las personas que convivimos en la capital sean nacionales y extranjeros. Además que estas acciones ayudarían a crear un ambiente de alegría y bienestar emocional en la población. ¡Viva Quito!