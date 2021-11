Cartas al director / 29 de noviembre del 2021

Accionar más que conmemorar

Mónica G. Jaramillo

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para visibilizar la violencia de todo tipo ejercida contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

Cada 25 de noviembre distintas instituciones públicas o privadas se visten de naranja, ese día lo dedican para abordar casos, cifras, estadísticas, etc. ; instituciones como la Fiscalía, Policía, Consejo de la Judicatura con ostentosos eventos ponen en conocimiento el trabajo realizado para prevenir la violencia contra las mujeres, abordando casos específicos, firmando convenios, etc., solo aquel día se reafirma la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Cada 25 de noviembre se le recuerda al Estado ecuatoriano la deuda pendiente con las mujeres y niñas, más aún con las mujeres amazónicas, los últimos datos recientes arrojan que las mujeres sufrimos a diario diversos tipos de violencia, colocándonos en una situación de vulnerabilidad y permanente riesgo sea en espacios públicos o privados.

En la encuesta de violencia contra las mujeres realizada por el INEC en el año 2019, refiere que 7 de cada 10 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida, y ubica a Pastaza con un 73,3% de mujeres víctimas de violencia a lo largo de sus vidas.

Conocidos estos datos expuestos cada año en incremento, más allá de vestirnos de naranja nos corresponde accionar y preguntarnos: ¿qué acciones efectivas tomamos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres?

Si bien el Estado ecuatoriano ha promovido una normativa importante (Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Código de la Democracia) no es suficiente para proteger a las mujeres de manera integral, pues la protección y la perspectiva de género va mucho más allá de la simple inclusión de la mujer en las leyes.

Es fundamental ocuparnos de lograr cambios verdaderos que reflejen nuestra realidad como mujeres, más allá de una adecuada normativa se debe promover adecuadas políticas públicas de manera integral de concientización partiendo desde la educación, para ello se debe articular un trabajo en conjunto con distintos actores, priorizando alcanzar una igualdad de género y empoderamiento de las mujeres con políticas integrales e inclusivas lo más urgente posible.

Lucro cesante y más

Marcelo Gallo Gallegos

Un vocero de los ediles capitalinos, antes un reportero y comunicador, en entrevista reciente, informa que el Metro de Quito está 99 por ciento listo; sin un operador calificado, solo podrá entrar en servicio después de un año.

Nos dan a conocer esta realidad; pero, parece que para la Municipalidad esto es un asunto normal; en ningún momento nos informan que tiene de “condumio” está aparente normalidad.

Los ediles pasan por alto que fueron electos con un Metro en pleno período de construcción con los respectivos contratos y con un cronograma para entrega y funcionamiento; no nos dicen de su incapacidad de afrontar decisiones en todo el tiempo transcurrido desde que fueron electos hasta la presente fecha; los ediles callan el desperdicio de tiempo que pasaron tramitando la destitución de (Jorge) Yunda; y, como está fuera poco, callan lo que representa para el Municipio capitalino el lucro cesante de lo que hubiesen pagado los usuarios del Metro en todo un año de servicio perdido y los pagos a que están obligados realizar por los préstamos para la ejecución.

Cuando en la vida cotidiana se presenta un simple dolor de cabeza, es normal recurrir a una aspirina, de eficacia y eficiencia comprobadas; pero, no recurrimos a esta medicina después de horas de iniciada la molestia sino tan pronto comienza la afectación.

En el Municipio de Quito proceden a la inversa: cuando el “dolor de cabeza” se ha transformado en un mal endémico, recién quieren sacar a concurso la operación del Metro. Se supone que los concejales, no se hacen por voluntad propia, son las mejores cartas y decisiones de partidos políticos; pero, la realidad es otra, la mayoría de cuadros para decisión de electores se dan con personas “conocidas” en farándula, o medios televisivos; no hay formación con bases programáticas; es hora que los que dicen tener partidos políticos no esperen únicamente la época de elecciones y formen personas que realmente crean en un cambio en base a ideologías, acepten esa visión y formación sólida; así de entre esos adherentes se den las listas de los que al final optarían por el respaldo del voto ciudadano.

Si se da esta utopía, quizá tengamos un mejor futuro como Nación.

Motivos para elegir la robótica

Roberto Camana-Fiallos

La robótica educativa, permite potenciar el desarrollo e implementación de una nueva cultura tecnológica y científica en las escuelas. Siendo un auge en todos los países, puesto que, favorece al entendimiento, mejoramiento y el desarrollo de sus propias tecnologías.

Uno de sus objetivos es generar entornos de aprendizaje, basado netamente en metodologías científicas, al igual que cognitivas; integrando las diferentes áreas del conocimiento. Por mencionar, la mecánica para la construcción de la estructura del robot y la electricidad, para darle movilidad al robot, sin apartar la informática que programa y controla el robot.

Al mismo tiempo, es la manipulación de objetos pequeños, dan paso al entendimiento de lo concreto y lo abstracto al momento de programar, por el uso de estrategias de resolución de problemas (experimentación) por parte del estudiante, cuando opera directamente con el robot logrando un conocimiento rico y significante.

Por otra parte, la apropiación de nuevos términos informáticos, como gráficos, algoritmos, icónico, matemático, natural entre otros, tiene muchas ventajas facilitando la lectura, e interpretación de gráficos o íconos, debido que nuestra memoria a corto plazo es limitada.

La robótica educativa en sí, permite crear ambientes de aprendizaje basados en la construcción de herramientas interactivas con la tecnología, útiles y poderosas desde la parte cognitiva, con la finalidad de mejorar las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de alcanzar una apropiación del conocimiento impartido en las horas clase. Sin embargo, la ejecución de este trabajo implica un compromiso muy alto de estudiantes y maestros.

En definitiva, la construcción de un robot en los primeros niveles educativos genera una actitud de compromiso y motivación, que a la vez inciden en aprendizajes significativos a lo largo de nuestras vidas, pues es un excelente pretexto para lograr una integración de diferentes áreas del conocimiento, desde el punto cognitivo y tecnológico.

¿Víctimas o sobrevivientes?

Ma. Leonor Hidalgo

¿Somos acaso nuestras propias víctimas? Mucho se ha discutido en referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Si somos víctimas, si somos las causantes, si el amor lo puede erradicar. La realidad es la siguiente: no somos las causantes, no puede el amor erradicarlo, y más que nada, no son víctimas, sino sobrevivientes.

Según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, entre agosto del 2014 y abril del 2021 son 467 las mujeres víctimas de femicidios. La violencia no ha parado, es más, sigue aumentando. No se puede seguir viviendo en una sociedad en la que las mujeres sean vistas como un objeto, y que al ser violentadas se las tome por culpables.

Necesitamos el apoyo del estado, de las autoridades, para obtener justicia por quienes viven un infierno, y por quienes ya no están para luchar por ello.

Basta de atacar a las mujeres, de dejar el tema en las sombras, de ignorar la problemática que existe.