Cartas al director / 28 de diciembre del 2021

El IESS a la sombra del precipicio

Luis Mario Contreras Morales

Hace ya muchos años atrás se fundó una de las instituciones más importantes, que vino a cambiar, el destino de todos los habitantes de este bello país. Se trata del Instituto Ecuatoriano del seguro Social, IESS, Fundado por el Dr. Carlos Andrade Marín, personaje ilustre, a quién le debemos y disfrutamos la labor prolífica que dejó ese legado inmenso, de haber servido a la mayoría de nuestros conciudadanos , la Salud Divino tesoro, vino a suplir a millares de ecuatorianos en las enfermedades, que padecíamos, pero por falta de recursos económicos, a veces la gente moría.



Pero, gracias a Dios, apareció un personaje lleno de ideas claras y de una honestidad a prueba de bala. Sus administradores, médicos, enfermeras y personal administrativo manejaron esta institución, con pulcritud honestidad y amor a su trabajo, por eso el IESS iba creciendo, y han pasado tantos gobiernos desde hace 30 años, o más que el Seguro Social se fue deteriorando cada día más, por los malos administradores que llegaban y salían por la puerta de atrás llevándose los dineros de los afiliados.



Qué falacia y falta de escrúpulos de los gobiernos de turno que hicieron botín político, ‘caja chica’ para dilapidar nuestros recursos. El Estado es el más grande deudor del IESS, le debe cerca de 7 000 millones, no hay una cifra certera, pero si hay un ex Presidente de la República que se llevó 2.400 millones de dólares del fondo de pensiones, y todo el mundo, los que tienen que ver esta barbarie, no hayan hecho nada en especial la Fiscal General del Estado que le lleve a la cárcel donde debe estar.



Porque él es el culpable que hayan muerto muchos ancianitos cuando hicieron la huelga de hambre, para que se les pague sus jubilaciones. Y se murieron y no pudieron recibir su dinerito, es un crimen de lesa humanidad.



Hoy, en pleno siglo 21, el Seguro Social ha caído en lo más bajo que pronto ya no recibiremos nuestras pensiones. Sus trabajadores, empezando por los médicos, cirujanos, enfermeras y personal administrativo, ya no sirven con esa mística que lo hacían antes, el juramento Hipocrático que los médicos juraron curar a los enfermos. Tienen desidia porque aumentaron el trabajo y les mermaron sus salarios, pero quienes pagamos los platos rotos somos nosotros los afiliados, y en cierto modo estoy con los médicos porque no tienen los insumos necesarios para poder aliviar a sus enfermos.

Narco poder… !!!

César Aurelio Molina Pérez

La sociedad ecuatoriana merece respeto y una expresión fundamental de ello es el de la información oportuna.

El Ministro de Defensa dijo que en tres o cuatro días se conocería el Informe de la policía acerca de lo ocurrido con el radar en Montecristi, que vigilaban militares de la fuerza aérea ecuatoriana. Han pasado más de treinta días y no se ha comunicado oficialmente, nada!!!



El Embajador de Estados Unidos de Norteamérica públicamente manifestó que existen “narcogenerales”; el presidente Lasso le solicita al Jefe de dicha Misión que diga quiénes son; la Embajada americana llama a un General que lleve su pasaporte y el de su familia; la ministra Vela señaló que “generales son todos, de la policía y de las FF.AA.”, y advirtió que “el embajador de EE.UU. asumirá los efectos que sus declaraciones tengan en la policía”; el presidente Lasso aseguró que “el Embajador se refiere a los generales que fueron retirados recientemente en este año de la policía nacional”. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realiza el pedido para que el embajador en cuestión entregue los nombres de los narco generales, al igual que de otros funcionarios públicos que hayan perdido sus visas.



El Presidente de la Corte Nacional de Justicia solicita que el Consejo de la Judicatura investigue a los jueces, y que el país tenga una respuesta con prontitud, oportunidad y objetividad. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas guardan total silencio.



El Director del Isspol, en entrevista con Televistazo, expresó que “no sólo existen ‘narco generales’ sino además ‘narco jueces’, ‘narco fiscales’, ‘narco políticos’, ‘narco empresarios’, ‘narco banqueros’. O sea, digo yo, que el poder está contaminado.



Viví la experiencia de un ‘narco poder’, dirigido por un ‘narco gobierno’ de las FF.AA. que se instauró después de un golpe de Estado a la presidenta de Bolivia, Lidia Gueiler. Presencié cómo se masacraba en las avenidas y calles de la Paz a todo ciudadano que se manifestaba contra el golpe ‘narco militar’. Cómo de las ambulancias, con el distintivo de Cruz roja, salían militares para acribillar a los políticos y dirigentes obreros que estaban reunidos en la casa que ocupaba la Central Obrera Boliviana, en donde además asesinaron al congresista Stantacruz, que la noche anterior en la televisión desenmascaró a los militares narcos.



Oh coincidencia, estos hechos se produjeron por las declaraciones del Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, quien señaló que un cuartel de los rangers era la mayor fábrica de cocaína del país.



El Coronel ministro del Interior y el Coronel jefe de la unidad antinarcóticos guardaban toneladas de cocaína en las bóvedas del Banco Central, que incautaban a los grupos narcos que no les pagaban por dejarles operar.



Presidente Lasso, no permita que “se juegue con fuego” alimentado por los dimes y diretes. La ciudadanía le exige el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nacional; este no es un episodio baladí; está de por medio la supervivencia de la institucionalidad del poder del Estado!.

La intocable banca privada

Iván Escobar Cisneros

Escuchaba en el canal 10 de la TV nacional, los reclamos que hacían algunos de los contertulios, respecto a la “burla” que se estaría haciendo de la disposición impartida por el Presidente Lasso, respecto a la necesidad de revisar las tasas de interés, con el objeto de promover el crecimiento del país.



Se mencionaba concretamente, la última revisión aprobada por la Junta de Política Monetaria, según la cual se disminuirían los costos financieros en centavos de dólar, burlando de esta manera una instrucción expresa de que se los abarate en porcentajes importantes, para poder reflotar el aparato productivo y dar ocupación a la enorme masa de desocupados.



El programa mencionado, me recuerda la oposición que hubo, hace algunos años, por parte de la Asociación de Bancos Privados para el establecimiento de uno nuevo con capitales ecuatorianos.



Concretamente, hablo del proyecto de creación del denominado “Banco del Norte”, cuya oficina central se quería abrir en la ciudad de Ibarra, con sucursales en Tulcán y Quito, cuyo estudio de factibilidad llegó inclusive a ser aprobado, con dos observaciones de forma, por parte de la Superintendencia de Bancos.



Lo increíble sucedió después de que dicha institución solicitara la autorización del Presidente Sixto Durán para el inicio de operaciones quien nunca llegó a extenderla, pese a que uno de sus hijos gerenciaba una de las empresas de propiedad de los principales inversionistas, porque la Asobanca se oponía por estimar que el mercado era demasiado pequeño para la creación de una nueva entidad financiera.



Por lo anotado, aunque se hayan establecido nuevas reglas para que la banca extranjera pueda operar en el país habrá que esperar mucho tiempo para que eso se concrete, porque cada nuevo banco reduce el pastel a pedazos más pequeños.