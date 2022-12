Cartas al Director / 2 de diciembre de 2022

PROPUESTA DEMAGóGICA SIN SUSTENTO ECONóMICO

Iván Escobar Cisneros

Hace algunos días El Comercio publicó una sugerencia que quería cambiar la situación económica de los ecuatorianos, fundamentada en el establecimiento de un “ingreso mensual base” que permitiría, supuestamente, superar todos nuestros problemas individuales. Si esa es la idea, vale preguntar: cuál es la riqueza que se repartiría? No puede tomarse los recursos de la Reserva Monetaria, porque ninguno es de libre disponibilidad, inclusive los depósitos del Gobierno Central, su uso está determinado por el Presupuesto del Estado y los otros fondos corresponden a los GADs. y al resto del sector público. La diferencia son inversiones, dentro y fuera del país. Por otra parte, el “ingreso per cápita” que se obtiene de la división del “ingreso nacional” obtenido en el período de un año por todos los ciudadanos, en todas las actividades económicas, para el número de habitantes, tendría un promedio de algo más de US$ 500 mensuales, incluyendo a todos los ricos, con lo cual muchos tendrían esta renta sin trabajar. De aplicarse esta regla desaparecerían las desigualdades económicas, pues todos contaríamos con iguales ingresos, cualquiera sea nuestra actividad: vendedores informales o empresarios.

LOS RIOS DEL ECUADOR SE ESTAN MURIENDO II

Marco A,. Zurita Ríos

Auxilio, los ríos del Ecuador se están muriendo, en las cuatro regiones del País unos más, otros menos los ríos están contaminados con: basura, desechos biológicos (heces de humanos y animales) y elementos químicos (aluminio, cobre, zinc). Se cree que el mayor aporte viene de los elementos químicos producidos por la industria, pero estudios actualizados han comprobado que el principal contaminante es la misma población que arroja al río desechos biológicos en valores superiores a la norma, que afectan a la salud y vida humana, vegetal y animal. De hecho, los ríos más contaminados son los que están en las ciudades más pobladas, el Machángara en Quito, el Guayas en la ciudad de Guayaquil, el Esmeraldas en Esmeraldas, el Zamora en Loja; en cambio los ríos de la Amazonia son los menos contaminados porque la población es menos densa y sus caudales son más grandes (Coca, Pastaza, Aguarico). Está claro que, en materia de contaminación del agua fluvial estamos perdiendo por goleada, sino cambiamos de estrategia seremos eliminados para siempre, pero ojo, ¡todavía se puede revertir el marcador!. La remediación de los ríos y la recuperación de la vida sana, es tarea de todos; la población debe hacer conciencia de su autodestrucción y cambiar de habito, utilizar soluciones caseras como: pozos sépticos, tanques sanitarios y otros; los industriales deben comprometerse a tratar sus desechos líquidos antes de devolver al rio; los Municipios deben regular y controlar los asentamientos poblacionales; la Academia debe investigar sobre el tratamiento de aguas servidas en la zona rural; los medios de comunicación deben difundir las ventajas del cambio de cultura; los gobiernos central y seccionales a su vez, deben construir y mantener plantas de tratamiento de aguas servidas en cada ciudad, parroquia o recinto. En fin, si queremos ver a nuestros ríos como fueron siempre: sanos, alegres, cristalinos y puros corriendo caprichosos por la orografía de nuestro País, debemos colaborar todos.