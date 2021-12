Cartas al director / 18 de diciembre del 2021

Sobre los defensores de derechos humanos

Leonardo Gabriel Paredes Narváez

Esta carta no pretende arremeter contra los defensores de DD.HH. que actúan con prudencia y que no contaminan su discurso con sesgos ideológicos. Sin embargo, la mayoría de aquellos que se hacen llamar defensores de DD.HH. viven desconectados de la realidad, pues su discurso carece de objetividad y, de forma muy ingenua, creen que todos los problemas de un país se solucionan exigiendo derechos. Desconocen el impacto económico y la sostenibilidad de todas sus pretensiones. Hablan y hablan de un gran catálogo de derechos para otorgar dignidad a los ciudadanos, cuando es fácil configurar un discurso plagado de propuestas, pero es complicado poder aplicarlas y lograr que brinden buenos resultados. Desconocen la historia, pues los países más prósperos no han logrado progresar reconociendo una gran cantidad de derechos, sino que lo han hecho en base a trabajo, inversión privada e innovación. Por otra parte, los países más garantistas en materia de derechos sociales como Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia sufren graves crisis económicas que generan pobreza, inseguridad y migración.



Es importante comprender la retórica de estos defensores de DD.HH., pues siempre apelan a la dialéctica del oprimido-opresor y esto se ve reflejado en las causas que defienden. Consideran que las fuerzas del orden son enemigas de la ciudadanía. Abrazan los dogmas del feminismo radical que enfrenta al hombre y a la mujer. Defienden apasionadamente los derechos de la naturaleza y celebran que se retiren concesiones mineras, sin comprender el impacto que se genera en aquellas familias que trabajan en aquellos sectores. Luchan contra fantasmas inexistentes como el “heteropatriacdo” y la “heteronormatividad” en lugar de concentrarse en los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país como la falta de empleo, la corrupción y la inseguridad. Creen que el sexo se puede cambiar, pues la autopercepción del género se relaciona íntimamente con el “derecho a la identidad” y el “derecho al libre desarrollo de la personalidad”. ¿Qué seguirá luego?, que las personas puedan cambiar su edad, como lo ha resuelto la Suprema Corte de la Nación de México apelando al discurso progresista de los derechos mencionados anteriormente. Y cuidado te opongas a la propuesta irracional de cambiar tu sexo en la cédula porque te califican de “homofóbico” y anti-derechos.



La ciudadanía debe estar atenta para plantarse al debate, que no nos tome por sorpresa cuando políticos o activistas pretendan disfrazar las pretensiones ideológicas de cierto colectivo bajo la bandera de los DD.HH.

Iniciativa presidencial anticorrupción

Mauro Terán Cevallos

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente Lasso ha presentado los Lineamientos Generales de la Política Pública Anticorrupción, cuyos componentes son : la prevención y riesgos; investigación y detección; sanción y recuperación. Ha señalado también que se buscará crear un Comisión Anticorrupción, con una mayor participación de la sociedad civil.



Estas iniciativas solo pueden tener éxito si existe una verdadera decisión política de luchar sostenidamente contra la corrupción, misma que no se combate con enunciados que quedan simplemente escritos en el papel.



La clave de la iniciativa está en la conformación de la Comisión Anticorrupción que tiene que tener una característica fundamental, cual es la de ser independiente del régimen de turno; pues, si se conforma con funcionarios , que obviamente buscarán tapar sus desvíos, será una payasada más de las que ya se han practicado en regímenes anteriores.



La Constitución de Montecristi aúpa la corrupción y la impunidad, por la carencia de mecanismos de prevención y represión de la corrupción, y no hacemos nada. Solo tenemos un mecanismo que es la Fiscalía General del Estado, misma que hoy está desbordada por la cantidad de casos de corrupción pública y privada de los regímenes anteriores. Estamos atados a un solo mecanismo, el penal judicial, cuando en la práctica podemos generar mecanismos de carácter administrativo,, como la Ley de Extinción de Dominio, que debió concebirse en base al modelo de Naciones Unidas, pero que la Asamblea anterior la sometió al ámbito penal judicial, con lo cual nuestra Ley de Extinción de Dominio es un simple saludo a la corrupción. Si se quiere llevar adelante una verdadera lucha contra la corrupción hay que rehacer esta ley en base al esquema de Naciones Unidas. Además hay que establecer el principio de la prisión por deudas de la corrupción y la imprescriptibilidad del derecho del Estado a perseguir y recuperar los bienes y valores producto de la corrupción.

Testimonios

Mario Monteverde Rodríguez

Algunos testimonios de eminentes científicos, nos dicen que la vida del ser humano, comienza desde la concepción. El Dr. Landrum Shettles, llamado por muchos “padre de la fertilización in vitro” comenta: “La concepción confiere vida y esa vida es de un solo tipo: humana. Negar la verdad (sobre cuando comienza la vida humana), no da las bases para legalizar el aborto”. Dr. Jean Rostand, Biólogo y premio Nobel: “En la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir en el óvulo fecundado, existe un ser humano”. Dr. Bernard Nathanson: “La ciencia médica me dice ahora que el feto es una persona humana, y no es un trozo de carne: es un paciente”. El Dr. Hymie Gordon Chairman, del Departamento de Genética de la Clínica Mayo en EE.UU: “Basado en todos los criterios de la Biología Molecular, la vida está presente en el momento de la concepción”. Dr. Mc. Carthy de Mere, médico y abogado, de la Universidad de Tennesse: “El momento exacto de los comienzos de la personalidad y del cuerpo humano, es el momento de la concepción”.