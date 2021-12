Cartas al director / 15 de diciembre del 2021

‘Descampesinando’ el agro

Pedro Pablo Jijón O.

Las actividades gremiales, sociales y agropecuarias son muy dinámicas, como es dinámico el idioma castellano en voz del hombre de campo, esa dinámica me lleva constantemente a visitar muchos lugares y conocer gente interesante.

Cada vez que cruzo la frontera norte de la provincia del Guayas (Ecuador), adornada con un arco que marca fuertemente la entrada a la magia de una tierra revolucionaria, emprendedora, sincera y honesta.



La ruta enmarcada por el agreste bosque seco, un alto en la población de Sancán para degustar de las tortillas de maíz, para continuar hacia el encantador valle del río Portoviejo, a la ciudad de Rocafuerte, ciudad con una hermosa iglesia de torres blancas y famosa por la gran variedad de dulces que tradicionalmente allí se preparan.



Al llegar a la reunión, saludo con sombrero en alto a los presentes, rápidamente responde de manera pícara y elegante una niña: «Hola, soy Evelyn Patricia, de la ciudad blanca de los campanarios, tierra de mujeres lindas, y de los dulces más ricos del Ecuador». «Mucho gusto, Pedro Pablo Jijón», respondo.



Ya en la reunión en la propiedad de Don Luis Briones, se centra la conversación en temas álgidos, junto a Doña Ninfa Zárate, Don Silvio Cedeño; el líder Montubio Ing. Joffre Mendoza explica sobre el estado del sector agropecuario nacional. El Ing. Mendoza, pintorescamente como buen manabita, en su alocución convierte ‘un sujeto en verbo’ en todas sus formas, de campesino, campesinar, descampesinando.



Concuerdo que nuestro país se está “descampesinando”, que todo se encamina a desaparecer al sector agropecuario, por falta de sensibilidad de las autoridades hacia la ruralidad.



Por citar, la edad promedio en el campo está en 70 años, dentro de 20 años no tendremos agricultores. Los jóvenes desean salir del campo a buscar otras fuentes de empleo, no ven oportunidades por los bajos precios de cosechas; altos costos de insumos sin control; las cosechas pagadas muy por debajo del costo de producción desmotivan al sector; sin planes de absorción de excedentes de cosechas, ni plan nacional de comercialización; una banca con políticas no acordes con la actividad agrícola; falsos dirigentes, oportunistas que operan con engaños u extorsión aupados por las autoridades.



Podemos implementar soluciones como importación directa de insumos agropecuarios, para distribuir a costos razonables entre los productores. Así, si se aplicaría de manera adecuada la ley de oferta-demanda en este rubro, y controlaría el monopolio de las transnacionales importadoras.



Debemos ser proponentes de soluciones para evitar esta “descampenización”, como dijera el Ing. Joffre Mendoza, y salvar nuestra cultura montubia, la agroexportación, la agroindustria asociativa, que son los rubros no petroleros que sostienen la economía del país.

Navidad de los pobres

Romel Merchán Herrera

Estamos próximos a celebrar el cumpleaños de Jesús, época de reflexión, de paz y de amor, en la que se acostumbra a dar regalos como presentes de amistad y cariño.



En algunos hogares se reúnen a cenar en familia, por lo general degustan un exquisito pavo, queriendo olvidar los problemas acaecidos a nivel mundial a consecuencia de esta pandemia y que ha afectado a miles de familias, social y económicamente.



Refiriéndome al Ecuador, un país que se ha visto azotado, a más de los problemas que ha arrojado esta situación sanitaria, nos ha afectado sin misericordia la corrupción, aprovechándose de recursos que le pertenecía al pueblo para invertirlos en solventar los gastos para la salud, infraestructura hospitalaria, medicinas. Comprar con sobreprecios es el crimen más grande cometido por bandidos o mejor pillos, que aprovechándose de las circunstancias roban y estafan.



Gente esta, que camina sin castigo alguno y que se reúne llevando a sus hijos juguetes caros, comprados con dinero fruto del robo; a diferencia de la gran mayoría del pueblo que no tiene ni para la funda de golosinas para dar a sus hijos, peor aún para servirse una comida, la más sencilla.



Para ellos, para los súper héroes de esta situación, vestidos de blanco, que significa transparencia y luz, para ellos mi admiración y el saludo lleno de amor y de agradecimiento. Nunca antes hubo una época en la cual millones de personas necesitan tan desesperadamente de fe, esperanza, aliento, paz y amor. Un sueldo básico de dos dólares, ofrecido por aquellos que nunca pierden y que se llenan sus bolsillos, tengamos conciencia.



Presidente, aumente en una cantidad razonable el sueldo básico a los trabajadores, existe una vía, la de los trabajadores que es la más viable, los 25 dólares de aumento pagada en seis meses el 50% y el saldo en otros seis meses. Acepte esta propuesta y el pueblo le agradecerá.

La corrupción

Patricio Guijarro Polo

El Gobierno de nuestra nación, en el día de la “Corrupción”, indicó que va a formar una Comisión de Lucha contra la Corrupción. Añadió que desde el año 2007, hasta el año 2019, en los gobiernos respectivos se calcula en setenta mil millones de dólares, que nuestro país debe recuperar.



A fines del mes de julio del presente año, el actual Procurador General, manifestó a los medios de comunicación: “No es que no se puede recuperar el dinero de la corrupción. Si se puede hacer, pero no se logra tan rápido como todos quisiéramos en el país”. Explica sus razones porque son los jueces de las zonas en donde están domiciliados los condenados, añade: que está hablando con los magistrados de la Corte Nacional, para que ellos hagan el trabajo de recuperación del dinero y la única forma en este tema es con la Unidad de Recuperación de Activos.



Nos preguntamos por qué existe tanta lentitud en las instituciones encargadas como son la Función Judicial, Fiscalía y también la Procuraduría. Es conocido que los nombrados órganos de control están en tela de duda. No es posible que estén libres exfuncionarios públicos sin devolver el dinero que se llevaron.



El actual Gobierno cuando asumió el poder expidió un Código de Ética y es de preguntarse si estará cumpliéndose. Actualmente hay entidades en donde campea la corrupción: un exalcalde de Riobamba cumplió la pena pocos meses y salió en libertad. Porqué las personas que jugaron con la salud del pueblo vendiendo medicamentos y otros insumos en esta pandemia están en libertad, preguntemos a los jueces. A nivel internacional el Ecuador está considerado entre los más corruptos.



El pueblo no soporta más la falta de atención oportuna de los servidores públicos; no es posible que exista tanta burocracia casi sin funciones. Los fines de semana y días festivos vehículos con placas del sector público están en distintos sitios, infringiendo la normativa existente. ¿Hasta cuándo soportaremos esto?

El regalo perfecto

María Pilar Gómez

Ya ha llegado esa época donde las luces de Navidad iluminan las calles y los árboles decoran de ilusión nuestras casas. Y es que, ¡ya es Navidad!



Son días para pasarlos en familia, disfrutar y volver a sentirnos como niños pequeños, pero yo tengo otra sensación. Consumismo y agobio. Por las calles solo veo gente de un lado para otro, con la mirada fija y desesperados en encontrar el regalo perfecto. Puede que quieran ser los mejores delante de sus amigos, o que quieran que sus hijos tengan la mejor Navidad del mundo (a base de regalos).



Pero en realidad, el mejor regalo es el tiempo, el cariño, y el amor que le puedas dar a la otra persona. Encontrar eso no es difícil, porque sale del corazón. Cualquier regalo hecho y buscado con esos sentimientos, es lo que deberíamos de apreciar. Pero entiendo que haya gente que no acepte ese valioso regalo… ¡Y qué pena!