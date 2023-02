Cartas al Director / 8 de febrero del 2023

Baños en los Colegios

Escribo esta carta para expresar mi preocupación sobre la limpieza de los baños en los colegios. Es importante que los baños estén limpios y en buenas condiciones, no solo para mantener una higiene adecuada, sino también para mejorar la experiencia de los estudiantes y garantizar su comodidad y seguridad. Desafortunadamente, en mi experiencia, los baños en nuestro colegio no cumplen con estas expectativas.

Me gustaría sugerir que se tomen medidas para garantizar que los baños se limpien con regularidad y que se realice un mantenimiento adecuado para garantizar que estén en buenas condiciones. Además, consideraría útil proporcionar insumos necesarios para una higiene adecuada, como papel higiénico, toallas de papel y jabón.

Estoy seguro de que con su liderazgo, podemos abordar este problema y mejorar la calidad de vida de los estudiantes en nuestro colegio.

Eidhan Joan Salinas Flores

Reflexiones sobre las elecciones

Quizá es muy fácil juzgar después de los hechos, pero se demostró el refrán: quien no aprende de las lecciones de la historia, está condenado a repetirlas. Tanto León Febres Cordero como Sixto Durán Ballén perdieron también consultas populares, que se convirtieron en barómetros de la popularidad del gobernante. ¿Otro mandatario en el futuro volverá a intentar una consulta similar? No importa lo que digan las preguntas, las personas votarán en función del grado de bienestar que sientan en ese momento. Está claro que para una mayoría del país vivimos en un caos y considera que no podemos estar peor. De ahí me surge una reflexión adicional acerca del futuro. ¿Está el gobierno muerto y enterrado? Ojalá el llamado a un gran acuerdo nacional no sea demasiado tarde. Tender puentes es necesario para evitar sumirnos en un caos social, político y económico de impredecibles consecuencias.

Juan Javier Aguiar Román