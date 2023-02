Cartas al Director / 5 de febrero del 2023

Racionalidad

Lo que el pueblo espera de los políticos es que lo ayuden a decidir con razonamiento. Una decisión razonada ayuda a todos, a la individualidad y a la comunidad.

Para las próximas elecciones hemos presenciado, con mucha pena, posiciones virulentas de quienes llaman a votar No en todas las preguntas de la consulta popular. La virulencia es una demostración de falta de raciocinio. Parodiando un dicho que dice: “el odio es el veneno que uno se toma, esperando que mate al objeto de su odio”, diríamos que la virulencia es eso exactamente, un veneno que quienes se manifiestan de esa manera, están bebiendo con la esperanza de que muera el objeto de sus ataques. Todas las manifestaciones que he escuchado en favor del No están llenas de una efervescencia digna de mejores causas. Allí tenemos invocaciones carentes de razón, como la de la Sra. Pamela Aguirre, del Señor Virgilio Hernández, del señor Collaguazo, y lo que es peor, de un ex presidente de la República que, debiendo ser un ejemplo de razonamiento, se ha limitado, constantemente, a predicar odio a los demás. Por regla general, quien razona no debe aceptar lineamientos que no exhiben razonamiento. El sentido común obliga a que si alguien incapaz de razonar, sugiere algo, hay que hacer lo contrario. En consecuencia, desde mi perspectiva, para aquello que los irracionales dicen No, lo más sensato es decir Sí.

José M. Jalil Haas

La política ; UN VIRUS?

En la política se ha creado un virus de corrupción y los portadores de ese virus son los políticos. Una pandemia que no se ha podido erradicar y millones son los perjudicados sin respetar la condición que tengas. Se pensará que para este tipo de virus no hay solución, en realidad por mucho tiempo no ha existido un "antídoto " para esta pandemia.

Y el peligro es que no te das cuenta que has sido contaminado porque a pesar de que son múltiples los síntomas, no lo sientes; este es un virus que ha sido alojado en el cerebro. Odio, poder y dinero son sus ideologías; trabajan, manipulan el cerebro de las personas, contaminando su manera de pensa; un virus poderoso. Cuando tienen el poder corrompen las instituciones. Persiguen y deshonran a quienes está en su contra. Hacen que la justicia se ponga de rodillas a su servicio para poderse servir de sus enfermizos intereses ¿Por qué? ¡¡Porqué!! Ocurre porque nos hemos separado de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser. ¿Cuál es el antídoto? Solo tienes que activar dentro del ser la compasión, la bondad, La paz, la claridad. Porque el ser humano se ha contagiado de avaricia de poder y odio.

Francisco Prado Ayon

Nuestra sociedad

Nada es y todo es como fuera antes. Con la llegada de la tercera década del nuevo milenio, la sociedad y el mundo han vuelto al pasado. Las innumerables guerras han forzado la migración de países enteros, la pobreza ha incrementado el tráfico de blancas, la venta de armas y la compraventa de drogas, ahondado los problemas sociales, apareciendo nuevos virus y nuevas mutaciones que azotan el globo sin confinar a sus ciudadanos. La aceptación de la homosexualidad y la transexualidad ha liberado del anonimato a un gran sector de la población. La liberación sexual, que siempre permanece latente, se ha expandido nuevamente, y lo que fue calificado como libertinaje es aceptado como normal y corriente. La deshonestidad y la mentira, que fuera condenada como amoralidad, se ha convertido en parte de la vida cuotidiana de los dignatarios y de un gran sector de la sociedad mundial, sin que existan suficientes jueces para juzgar a tantos embusteros, ni se pueda contradecir o ajusticiar a los políticos ni billonarios que controlan el mundo. La pornografía, la pedofilia y la prostitución se han convertido en la principal entrada económica en una sociedad que ha recaído en una recesión moral mundial, formándose hombres y mujeres sin valores éticos que abusan de los débiles y propagan su carroña, concibiendo que la manera más fácil y rápida de hacer una fortuna es con las drogas, la venta de armas y el tráfico de gente.

Juan Cárdenas Miño

Vota responsablemente

A pesar que Ecuador es una República Democrática, el cantón Durán en los últimos 30 años parece haber sido atrapado en la Edad Media. Vivimos en una especie de sociedad feudal donde radica una monarquía vitalicia; el linaje exclusivo de las familias que han gobernado tienen el privilegio de poner a dedo a participar como candidatos a los de su círculo real; así vemos como de madre a hijo se ha transmitido la administración municipal en largos periodos; luego de padre a hija, y en las actuales elecciones entre compadres, cónyuge y hasta primos, Durán no va cambiar si nos gobiernan los mismos de siempre. Poco importa que el candidato hayan nacido o no en este cantón, que es la muletilla de quienes lo han gobernado; como si nacer o no en Durán es malo o delito para poder participar como candidato, cuando las mismas leyes y Constitución lo permiten; malo es tener dinero mal habido en paraísos fiscales, y tener prontuarios en delitos graves de corrupción como peculado y asociación ilícita.

Irak Isaí Gaitán Tamayo