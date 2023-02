Cartas al Director / 4 de febrero del 2023

Por qué votaré SI en la Consulta

Tengo 71 años, con suficiente formación y experiencia académica y profesional dentro y fuera de nuestro país. Votaré SI, consciente de que la consulta no resuelve los problemas planteados, pero establece las bases para fortalecer la democracia, mientras se logra una nueva constitución; aclaro que mi decisión no es un apoyo al gobierno, sino un ejercicio responsable para mejorar la institucionalidad del Ecuador. Estamos atravesando una crisis de inseguridad provocado, entre otros aspectos, por el narcotráfico y un sistema judicial en el que nadie cree. La extradición es un medio para lograr que se aplique la justicia y se sancione a los culpables, con oportunidad y sin privilegios. La Fiscalía debe administrar sus procesos con independencia, transparencia y control social. La Asamblea Nacional no puede continuar con el actual número y la calidad de asambleístas que resultan de movimientos y partidos políticos sin representatividad. La protección de los recursos hídricos y la compensación a las comunidades y a todos los sectores que participen en el cuidado del ambiental es fundamental para un desarrollo sostenible y responsable. El CPCCS debe desaparecer. Hasta lograr este propósito es necesario regular sus facultades y proceso de designación de sus integrantes. Votemos de responsablemente para establecer las bases mínimas para luchar contra la corrupción, el narcotráfico y fortalecer la democracia.

Mario Andrade Trujillo

Portoviejo

Algunos actores políticos aún contravienen el extraordinario cambio de la ciudad de Los Reales Tamarindos y aseveran que no se puede ejecutar El Plan 2035; aseveración que al igual que sus pretensiones están apartadas de la realidad. No pueden alejar a los ciudadanos ya que donde está el espíritu del pueblo, está la voz de Dios ¿O todavía siguen pensando que no tenemos derecho a seguir prosperando? ¿O sigue siendo este derecho privativo de los que en el pasado creían ser sus dueños?; ya que nos quieren llevar con sus métodos al fracaso en el que vivía nuestra urbe antes del 2014, jamás lo lograrán, porque aquellos que no quieren ceder ante la fuerza unificada de grandes ideales, deben de aprestarse a defender sus irrisorias razones con su silencio y deben sucumbir ante la fuerza histórica que ya no conoce límites. Podemos, pues, continuar con la transformación de Portoviejo, donde la persecución no pueda ahogarla ni la espada del tirano vencerla, basada en la razón; son como la verdad, absoluta; y como las leyes de Dios, universales.

Y el punto más importante para que nuestra capital no retroceda y se mantenga en el camino del éxito es que algún día irán nuestros hijos a registrar las páginas de la historia de nuestro pueblo y les causará la admiración que a nosotros nos causa el resurgir de la capital manabita y no sabrán que admirar más, si el amor a su tierra o la acertada decisión de sus padres.

Gustavo Cedeño Villavicencio