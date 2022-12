Cartas al Director / 4 de diciembre de 2022

FALTA DE “HUMILDAD” EN EL ECUADOR

Arturo B. Guevara G.

El diccionario dice que ser humilde es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades, y obrar en consecuencia. En esta cita mundialista de Qatar 2022, nuestro país participo y “casi” pasó a la segunda ronda, pero fue eliminado. Si bien no es lo mismo triunfar que fracasar en cualquier ámbito, en el deportivo y específicamente en nuestro fútbol de puede sacar ciertas conclusiones que ayudarían a tener un mejor desempeño en futuras lides deportivas. La prensa tiene un papel muy importante a la hora de motivar a los jugadores y a la población ecuatoriana, pero esa línea del optimismo a la soberbia la traspasaron y ahí está el triste resultado. Los medios de comunicación en el Ecuador, hablaban en exceso sobre la capacidad de los futbolistas, muchos de ellos aparecían en comerciales como “famosos” sin haber logrado ni siquiera pasar a la segunda ronda. Hasta se decía que estaba entre los favoritos, y que iba a ser historia en este mundial. Ni que decir del director técnico, por poco lo nombraban como un “dios” del fútbol. Nada más alejado de la realidad, porque a estos jóvenes y al técnico les “lavaron” el cerebro haciéndoles creer que son “superiores” al resto, y en el último partido se evidencio la triste realidad, cometiendo muchos errores. Un director técnico extranjero de fútbol en nuestro país dijo: “La selección de fútbol es un reflejo del país”

Jefes demagogos y autoritarios

Olga Esperanza Suárez Maldonado

¿Debería sorprendernos que muchas instituciones públicas, en nuestro país, al ser liderados por jefes demagogos y autoritarios, de “libre remoción”, emanados de gobiernos autoritarios que han sobrevivido mediante mimetismo y simbiosis política; hayan perpetuado la injusticia laboral? Por supuesto que no. Cuando la retórica de estos individuos se manifiesta a través de la intimidación y el despido. No cabe el sentido común, ni las réplicas o argumentaciones de los servidores públicos, nuevos súbditos de aquellos. Cuando la ignorancia de estos “líderes y señores (as)”, se conjuga con la soberbia y la fantasía. Parecería que de verdad están convencidos, y de verdad que lo están, que el solo hecho de haber sido designados para la dirección de una institución pública, por un amigo, colega o socio político; los convierte automáticamente en jefes competentes.La expresión, la gente no renuncia a las empresas, sino a los malos jefes. ¡Cuanto sentido tiene¡

China: mercado potencial, y la demanda potencial?

César Aurelio Molina Pérez

Todo el universo es mercado potencial, existiendo 8mil millones de potenciales compradores; pero asunto muy diferente es investigar y determinar a cuántos de ellos podemos efectivamente venderles nuestros productos. Este acerto lo conoce un alumno de primer ciclo de marketing internacional, qué estrategias utilizar para llegar a los potenciales interesados en comprar nuestros productos o servicios y determinar la demanda potencial. Este simple ejercicio está hasta hoy fuera del alcance de los sectores público y privado del país. Se negocia los Acuerdos comerciales sin los básicos conocimientos que demandan tales cometidos!!!.El Ministro de la Producción y su Jefe Negociador, que no cuenta ni con título de PhD en Negociación Comercial Internacional ni en Marketing Internacional ,”que negocia a tontas y a locas”, según lo denunció el Presidente de la Asociación Automotríz, alegremente cuentan las partidas arancelarias y subpartidas de los aranceles de los países con los que se realizan Acuerdos comerciales y “nos cuentean” que existen cientos de miles de oportunidades para exportar!!!. En el programa “Hechos de impacto”, que dirige José Toledo, reunió a connotados dirigentes de Cámaras y el tema fue acerca del Tratado de libre comercio con China, que es de vital importancia para todos los ecuatorianos y de manera muy especial a quienes de una u otra manera están directamente involucrados: productores, comerciantes, exportadores, importadores, inversionistas, etc. Se expresaron generalidades: que la clase media china ha crecido, que China es deficitaria en alimentos, que hay que descubrir nuevas oportunidades, que se mejore el comercio para ambos países, que depende del olfato comercial, que hay que tratar de satisfacer al consumidor final, etc. Parece a todas luces técnicas del marketing internacional, que nada se está haciendo dentro de los cánones de la sensatez del conocimiento. No existe un “estudio de la demanda potencial para productos y servicios ecuatorianos en el mercado de China”, y sin ese instrumento técnico básico, me temo que “se negocia a tontas y a locas”.

“QUE FACIL ES ENGAÑAR A ALGUNOS ASAMBLEISTAS”

Iván Escobar Cisneros

La Asamblea se encuentra vivamente interesada en derogar una de las últimas leyes de reforma tributaria, aduciendo que ella perjudica a los sectores más necesitados cuando, en el fondo, lo que se busca es anular los impuestos que gravan a determinados “poderosos”. Veamos: Mediante dicha Ley se estableció un recargo al impuesto a la renta para aquellas personas que cuenten con ingresos superiores a los US$. 2.000 mensuales; y, se estableció un gravamen al patrimonio de las personas naturales que supere US$. un millón ó US$. dos millones, según se trate del individual o de la sociedad conyugal o de una empresa que cuente con uno superior a los US$. cinco millones. A quienes pueden afectar tales impuestos?. A los vinculados al Partido Social Cristiano y a los “nuevos ricos”, gracias a los contratos celebrados con el Estado, en los últimos años, que casualmente son quienes solicitan tal derogatoria con el respaldo de algunos ingenuos.