Cartas al Director / 29 de enero de 2023

En referencia al Artículo de Ramiro Rivera

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. El 11 de enero de 2023, el columnista Ramiro Rivera, escribe en el espacio de opinión del Diario EL COMERCIO “LA Asamblea es un chiste” y en dicho artículo menciona que como parte de la abundante charlatanería legislativa la Asamblea aprobó “el día del archivero”. Para quienes conformamos la AEA, el mencionado artículo es un atropello al no valorar el logro alcanzado el 13 de mayo de 2021 en la Asamblea Nacional, es un triunfo gremial que recuerda la aprobación en la Cámara de Representantes de 1982 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, y al hito histórico de la separación del Departamento del Sur de la Gran Colombia, que constituye al Ecuador como Estado soberano, libre e independiente el 13 de mayo de 1830. Reconocer a esta noble profesión jamás podría ser un chiste como injustamente se menciona en el artículo de referencia, al contario, lo que buscamos es concientizar el aporte que brindamos al custodiar la documentación que es la vida del Estado ecuatoriano. Nuestro anhelo es que se reconozca el valor que aporta esta profesión que a veces no tiene el sitial que debería pero que si revisamos ahí está. La resolución aprobada por la Asamblea Nacional constituye un primer paso en el camino de este reconocimiento, que los compartimos con colegas hermanos de Colombia que celebran el 9 de octubre, Perú el 10 de mayo, México el 27 de marzo, Argentina el 28 de agosto, entre otros y, además, contamos con un día internacional, el 9 de junio. El rol de nuestra profesión no puede ser menoscabado cuando somos los custodios y gestores documentales de la memoria histórica del Ecuador que viene desde la República hasta la actualidad, resguardando y garantizando el acceso a la información pública. Con seguridad afirmamos que cuando ustedes realizan sus investigaciones recurren a nosotros, los archiveros, guardianes del tiempo que se proyectan al futuro, pues, aunque se diga que la tecnología reemplazará al papel, inclusive en ese supuesto, siempre se requerirá de quienes conocemos las técnicas archivísticas para crear software gestores documentales. Nosotros deseamos que nuestro trabajo sea apreciado y respetado como otras profesiones, ya que aportamos al país y resulta lamentable que se mezcle con temas que no viene al caso mencionarlos, lo único que buscamos es rescatar nuestra lucha y valía como profesionales de la archivística. Estamos seguro de que esta carta surtirá en usted como en su prestigioso y tradicional diario, el concienciar el trabajo de quienes manejamos la documentación, así como, la valoración que significa el ser custodios de la historia institucional del país.

Dra. María Belén Rocha Díaz, Presidente Asociación Ecuatoriana de Archiveros

Mazazo a la salud !!!

El Ministro de la Producción, violando el Convenio Marco de la OMS para el Control del tabaco, del cual el país es miembro pleno , ratificado el 25 de julio del 2006, así como la Ley Orgánica para el Control del Tabaco y su Reglamento, y como Suscriptor del "Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco", ha lanzado al país al abismo sanitario-social, al transgredir además la Constitución de la República en su artículo 32 que demanda la salud integral, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Ecuador hasta hace unos pocos días era REFERENTE INTERNACIONAL por parte de la OPS-OMS de su lucha contra el tabaquismo.

El SRI y el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal- SIMAR- llevan adelante el Proyecto "para desterrar el comercio ilícito de los productos de tabaco", en coordinación con todos los países del mundo.!!!. Todas las organizaciones mundiales desde 1998 vienen trabajando en la Iniciativa de Liberarse del tabaco, tales como la FAO, UNICEF, OIT, BM, OMC,OMS para reducir el consumo del tabaco en el mundo, y una de las medida más eficaces es el Aumento de los impuestos. El superministro de la Producción hace todo lo contrario!!!.

Al país le cuesta USS 478 millones, pues 6 de las 10 principales causas de mortalidad están relacionadas con el consumo de tabaco. Presidente Lasso, Asamblea Nacional, Defensor del Pueblo, lo realizado por el Ministro Prado es descabellado!!!. Albert Einstein dijo que sólo existen dos infinitos: el universo y la estupidez!!!.

César Aurelio Molina Pérez

Líderes

Leyendo el artículo de Bernie Swain de Harvard Business Review, 'Los líderes de éxito saben qué les hizo llegar a ser lo que son´, resumo: Hay que saber identificar a la persona, el acontecimiento o la influencia que te llevó a ser lo que eres ahora como líder o como persona. Por ejemplo, 'para Madeleine Albright, antigua secretaria de estado de Estados Unidos, fue su padre, un hombre serio con un intelecto de amplio alcance cuya carrera como diplomático en Checoslovaquia se truncó dos veces: por la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y por la entrada de los comunistas después de la guerra'. Al mudarse a Estados Unidos con su familia, fue profesor y se alojó en una pequeña residencia de la facultad.

Pese a todos los contratiempos el padre de Madeleine salió adelante dándole ejemplo a su hija. A todas las personas que lideran nuestro país sea cualquier trinchera en el servicio privado ó público le puede venir bien identificar que los ha influenciado para hacer un buen trabajo por su país.

Moshe Gómez