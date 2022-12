Cartas al Director / 12 de diciembre de 2022

Absurdistan e Impudistan

Juan Carlos Cobo Rueda

P. Norton, arqueólogo, pionero de la TV - Canal 4- y escritor de Cartas al Director en la prensa, decía que somos “Absurdistán por lo absurdo y al revés en la administración pública y los políticos”. En una tierra paradisiaca y pacífica, empobrecida por la ambición de los políticos “con honrosas excepciones”. Los militares irrumpieron y fueron mejores administradores. Hoy, no nos salva ni una Revolución Juliana pro libertad y democracia; quizás, una Revolución Marciana. El SSXXI dictatorial nos retrocede al “feudalismo de siglos oscuros con su monarquía bolchevique”. Correa, no pudiendo reelegirse en 2017, su comodín con “fraude” fue Moreno. Y Lasso en 2021 es ideal por ser de “la derecha”: culpable de todos los males. De consulta infructuosa como la de Moreno, “mientras la nación se desangra, incendia y agoniza”. Crean caos y culpan a Lasso, encendiendo un rechazo y habrá voto censura a su gobierno ¿plagado de ministros, funcionarios y condicionamientos de Correa? Y la “no-Asamblea, no-Justicia y no-CNE del engaño, inmunidad, impunidad e impudicia” nos convierten en “Impudistán”. En Perú, el camarada P. Castillo quiso tomarse el país y fue destituido y apresado. Desde el ático con la Asamblea e indígenas destruyendo el país de forma “impune e impúdica”, en 2019 quisieron tumbar a Moreno y en 2022 a Lasso. Y pudiendo pararlos y apresarlos como a la delincuencia demencial con la Justicia y Art. 148. no lo hicieron; ¿es que somos el reino de Absurdistán?



Guerra Rusia-Ucrania

José Julián Villacís Jaramillo

Rusia ha acusado al gobierno ucraniano de actividades ilegales y tendencias de extrema derecha. Hay que recordar que, paradójicamente, es Putin quien se ha convertido en un modelo para la extrema derecha en todo el mundo. Con el tiempo, Rusia aumentó la presión y envió tropas cerca de la frontera con Ucrania. Los combates comenzaron el 24 de febrero, cuando tropas de Rusia cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania tras meses de tensión. Este es el ataque militar normal más grande de Europa desde la guerra Yugoslava. Creó miles de muertes, así como la crisis de refugiados más grande en el continente desde la Segunda Guerra Mundial; más de 7, 2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 6, 9 millones de personas se mueven internamente.

El aborto de seres humanos

Mario Monteverde Rodríguez

El Tribunal británico de Apelación confirmó el viernes 25 de noviembre, la legislación que permite el aborto de seres humanos en estado fetal, con síndrome de Down, hasta el momento del nacimiento, tras rechazar un recurso presentado por una mujer que tiene ese trastorno genético, y una madre de un niño que también lo tiene. No se sabe muy bien dónde encajan las palabras “valores”, “libertad” y “apertura”, en un país que permite matar a seres humanos con discapacidad hasta el momento justo del nacimiento. En cualquier caso, la mentalidad eugenésica de una parte de la sociedad británica, asusta. Los más débiles y vulnerables deberían ser los más protegidos. Sin embargo, como dijo el doctor Jerome Lejeune, descubridor del origen genético del síndrome de Down: “La calidad de una civilización se mide por el respeto que manifiesta a los más débiles de sus miembros”. Y lo ocurrido en Reino Unido, dice mucho de su sociedad.